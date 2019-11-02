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Ülkenin her bir yanından muhteşem fotoğraflar geliyor

'nin her yerinden izlemeye doyum olmayan güzellikte fotoğrafları geliyor. Özellikle Batı kesimlerinde tam bir sonbahar güzelliği yaşanırken va bölgesinden gelen fotoğraflarda ise karlı manzaralar dikkat çekiyor. Doğaseverler de bunu fırsat bilerek fotoğraf çekmek için turizm merkezlerine akın ediyor. Kazdağları, her mevsim ayrı güzelliğiyle, Karadeniz dağları sonbaharda da birbirinden farklı renkleri ile uğrak yeri haline geldi. İşte size bugün elimize ulaşan muhteşem manzara fotoğrafları.

AJANSLAR Yaşam
Giriş Tarihi: 02.11.2019 17:54 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 18:16
Ülkenin her bir yanından muhteşem fotoğraflar geliyor

Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Elbette bu coğrafyanın çok zorlukları var. Ancak o zorluklar kadar doğal güzellikleri de var. Sonbahar bitip kışa girilirken objektiflere yansıyan bu fotoğraflar adeta nefes kesiyor.

Ülkenin her bir yanından muhteşem fotoğraflar geliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları, her mevsim ayrı güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Sonbaharda da birbirinden farklı renkleri içinde barındıran Kazdağları, sporcuların ve fotoğrafçıların da uğrak yeri haline geldi.

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Ülkenin her bir yanından muhteşem fotoğraflar geliyor

Oksijeni, havası, bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle 'nin en gözde yerlerinden olan Kazdağları, ilkbahar ve yaz sezonunun dışında da doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor.

Ülkenin her bir yanından muhteşem fotoğraflar geliyor

Kazdağları'nı gezen doğa tutkunu fotoğraf sanatçısı Mustafa Şıvka, bölgenin fotoğraflarını çekti.

Ülkenin her bir yanından muhteşem fotoğraflar geliyor

Şıvka, "Temiz havası ve doğasıyla Kazdağları herkesi hayran bırakacak nitelikte. Sonbaharın eşsiz güzellikleri Kazdağları ile buluşunca renkler daha bir güzel çıkıyor. Şu an Kazdağları'nda ayrı bir renk şöleni mevcut. Yeşilin tonları, kuruyan yapraklarla farklı bir güzelliğe bürünüyor" dedi.

Ülkenin her bir yanından muhteşem fotoğraflar geliyor

Kazdağları'nın doğa tutkunları ve fotoğraf sanatı ile uğraşanlar için doğal bir kaynak olduğunu belirten Şıvka, çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Ülkenin her bir yanından muhteşem fotoğraflar geliyor

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinden itibaren yağan karın ardından şehir merkezinin zirveleri ve Zigana Dağı beyaza büründü.

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