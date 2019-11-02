Ülkenin her bir yanından muhteşem fotoğraflar geliyor

Türkiye'nin her yerinden izlemeye doyum olmayan güzellikte manzara fotoğrafları geliyor. Özellikle Batı kesimlerinde tam bir sonbahar güzelliği yaşanırken Doğu Anadolu va Karadeniz bölgesinden gelen fotoğraflarda ise karlı manzaralar dikkat çekiyor. Doğaseverler de bunu fırsat bilerek fotoğraf çekmek için turizm merkezlerine akın ediyor. Kazdağları, her mevsim ayrı güzelliğiyle, Karadeniz dağları sonbaharda da birbirinden farklı renkleri ile uğrak yeri haline geldi. İşte size bugün elimize ulaşan muhteşem manzara fotoğrafları.