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  • Uludağ'da kayıp iki dağcının ayak izlerinin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

'da kayıp iki dağcının ayak izlerinin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

'da kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları üçüncü güne girdi. Kayıp dağcıların ayak izlerinin bulunduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Ekiplerin arama çalışmaları hız kesmeden hem havadan hem de karadan devam ediyor. Diğer yandan, sabah saatlerinde başlayan aramalardan da gelen görüntülerde ekiplerin kar motorlarıyla engebeli ve kar kalınlığının yüksek olduğu alanda sesli arama yaptığı görüldü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 03.12.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 17:22
Uludağ'da kayıp iki dağcının ayak izlerinin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

'da iki gün önce zirveye tırmanmak için gelen ve kaybolan iki dağcıyı arama kurtarma çalışmaları ikinci günü doldurdu.

Uludağ'da kayıp iki dağcının ayak izlerinin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

Arama çalışmaları devam ederken dün akşam saatlerinde dağcıların ayak izlerine ulaşılmış, arama çalışmaları o bölgede yoğunluk kazanmıştı.

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Uludağ'da kayıp iki dağcının ayak izlerinin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

İki dağcının ayak izlerinin bulunduğu anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Uludağ'da kayıp iki dağcının ayak izlerinin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

Görüntülerde dağcıların ayak izlerinin bulunduğu nokta ve arama kurtarma ekiplerinin ıslık ve düdükle arama çalışmaları da görülüyor.

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Uludağ'da kayıp iki dağcının ayak izlerinin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

Diğer yandan, sabah saatlerinde başlayan aramalardan da gelen görüntülerde ekiplerin kar motorlarıyla engebeli ve kar kalınlığının yüksek olduğu alanda sesli arama yaptığı görüldü.

Uludağ'da kayıp iki dağcının ayak izlerinin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Uludağ'da kayıp iki dağcının ayak izlerinin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı
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