Uludağ'da kayıp iki dağcının ayak izlerinin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı
Uludağ'da kayıp iki dağcının ayak izlerinin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı
BursaUludağ'da kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları üçüncü güne girdi. Kayıp dağcıların ayak izlerinin bulunduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Ekiplerin arama çalışmaları hız kesmeden hem havadan hem de karadan devam ediyor. Diğer yandan, sabah saatlerinde başlayan aramalardan da gelen görüntülerde ekiplerin kar motorlarıyla engebeli ve kar kalınlığının yüksek olduğu alanda sesli arama yaptığı görüldü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.