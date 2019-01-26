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'da mucize kurtuluş

'da zirveye tırmanırken kaybolan 2 dağcı şiddetli fırtına ve tipide hayatta kalabilmek için kar mağarası yaptı. Yaklaşık 4 saat yürüyerek kayıp dağcılara ulaşan 15 kişilik arama kurtarma ekibinin dağcılarla birlikte Oteller Bölgesi'ne döndü.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 26.01.2019 23:30 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 23:32
Uludağ'da mucize kurtuluş

'da zirveye tırmanırken gruptan ayrılan ve tipi sebebiyle kaybolan 2 dağcı , Jandarma Arama Kurtarma ve ekiplerinin 4 saatlik zorlu çalışmasıyla bulundu. İki dağcının şiddetli fırtına ve tipide hayatta kalabilmek için kar mağarası yaptığı ortaya çıktı.

Uludağ'da mucize kurtuluş

Alınan bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Küçük Zirve yakınlarında yoğun tipi ve sis sebebiyle kaybolan 2 dağcı 156'yı arayarak yardım istedi. Tüm ekipler, ihbar sonrası alarm durumuna geçtiler. Jandarma Arama Kurtarma, ve ekipleri, kar motorlarıyla maden bölgesine kadar gidebildiler.

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Uludağ'da mucize kurtuluş

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı, hava sıcaklığı eksi 10 dereceyi bulduğu zirvede mahsur kalan Eray Ş.(25) ve Doğan D. (25) isimli saat 22.30 sıralarında ve JAK ekiplerince sağlıklı bir şekilde bulundu.

Uludağ'da mucize kurtuluş

Dağcıların yoğun tipi ve fırtınadan korunmak için kendilerine kar mağarası yaptıkları öğrenildi.
Yaklaşık 4 saat yürüyerek kayıp dağcılara ulaşan 15 kişilik arama kurtarma ekibi, dağcılarla birlikte Oteller Bölgesi'ne geldi.

Uludağ'da mucize kurtuluş

Yetkililer, 'da hava durumunun anlık olarak değişebildiğini, her zaman fırtına, sis ve çığ riskinin olabileceğine dikkat çekerek, kamp ya da tırmanış yapacak kişilerin mutlaka jandarmadan izin alıp bilgi vermeleri gerektiğini ifade ettiler.

Uludağ'da mucize kurtuluş
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