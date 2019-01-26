Yetkililer, Uludağ'da hava durumunun anlık olarak değişebildiğini, her zaman fırtına, sis ve çığ riskinin olabileceğine dikkat çekerek, kamp ya da tırmanış yapacak kişilerin mutlaka jandarmadan izin alıp bilgi vermeleri gerektiğini ifade ettiler.