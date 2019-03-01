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'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi

yolundan feci bir haberi geldi. Lise öğrencilerini taşıyan tur otobüsü, girdiği kestirme yolda devrildi. Çok sayıda yaralı var.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 01.03.2019 19:07 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 19:31
Uludağ'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi
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Uludağ'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi

'a tatil için gelen öğrencileri taşıyan tur otobüsünün dönüş yolunda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5'i ağır 41 kişi yaralandı.

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Uludağ'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi

İçinde 46 öğrencinin bulunduğu otobüs bariyerlere çarparak durabildi.

Uludağ'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi

Alınan bilgilere göre, 'a tatile gelen İstanbul Kartal Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan 34 DE 8542 plakalı sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tur otobüsü, dönüş yolunda Doburca mevkiinde dağ yoluna ek olarak yapılan kestirme yolda devrildi.

Uludağ'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi

İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Uludağ'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi

Otobüste küçük bir yangın olduğunu fark eden ekipler itfaiyeye de haber verdi.

Uludağ'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi

46 öğrencinin bulunduğu otobüs bariyerlere çarparak durabildi.

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