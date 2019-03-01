Bursa Uludağ yolundan feci bir kaza haberi geldi. Lise öğrencilerini taşıyan tur otobüsü, girdiği kestirme yolda devrildi. Çok sayıda yaralı var. Uludağ'a tatil için gelen öğrencileri taşıyan tur otobüsünün dönüş yolunda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5'i ağır 41 kişi yaralandı. İçinde 46 öğrencinin bulunduğu otobüs bariyerlere çarparak durabildi. Alınan bilgilere göre, Uludağ'a tatile gelen İstanbul Kartal Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan 34 DE 8542 plakalı sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tur otobüsü, dönüş yolunda Doburca mevkiinde dağ yoluna ek olarak yapılan kestirme yolda devrildi. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Otobüste küçük bir yangın olduğunu fark eden ekipler itfaiyeye de haber verdi. 46 öğrencinin bulunduğu otobüs bariyerlere çarparak durabildi.