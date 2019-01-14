Uludağ'da tatilciler kar altında araçlarını aradı

Ayrıca vatandaşlar çalışmayan otomobilleri için çekici çağırdı. 4 gündür etkili olan yoğun sis ve tipi nedeniyle birinci ve ikinci oteller bölgesindeki birçok araç kar altında adeta kayboldu. Uludağ'a çıkmak isteyen bazı vatandaşlar da yollarda kaldı. Zincir takmadıkları için dağa çıkmalarına izin verilmeyenlerin bazıları geri döndü. Bu arada, otel çatılarında da yoğun kar yağışı sebebiyle temizlik başladı. Bazı otellerin çatısından büyük buz kütlelerinin sarktığı görüldü. Tatilcilerin pistlerde kayak yaparak karın keyfini çıkardığı Uludağ'da aralıklarla kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığı ise gece sıfırın altında 2, gündüz sıfır derece olarak ölçüldü. Arabasını aracın altında kaybolduğunu belirten Sait Yavuz, Biz yaklaşık 3 gündür Uludağ'dayız. Kar kalınlığı 1.5 metreyi geçti. Yaklaşık 1 saattir aracımızı arıyoruz. Karın altında kalmış aracımız, şimdi bulduk. Ama çıkaramıyoruz, öndeki aracın sahibini arıyoruz. Aracımı bulamayınca kumandaya bastım aracın dikiz aynasında yanan ışığı fark ederek buldumö diye konuştu.