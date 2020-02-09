Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı
Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı
Yoğun kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde hala sürüyor. Bursa'da da etkili olan kar yağışı Uludağ'da tatilcilere zor anlar yaşattı. Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığının 150 santimetreye ulaşmasının ardından araçlar kar altında kaldı. Tatilciler araçlarını küreklerle kar altında çıkarmaya çalışırken, iş makineleri de yolu açmak için çalışıyor.