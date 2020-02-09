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  • Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı

'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı

Yoğun kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde hala sürüyor. Bursa'da da etkili olan kar yağışı 'da tatilcilere zor anlar yaşattı. Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığının 150 santimetreye ulaşmasının ardından araçlar kar altında kaldı. Tatilciler araçlarını küreklerle kar altında çıkarmaya çalışırken, iş makineleri de yolu açmak için çalışıyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 09.02.2020 13:04
Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı

'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Tipi şeklinde yağan kar yağışı sebebiyle Uludağ'da göz gözü görmezken, araçlar ise karlar altına gömüldü.

Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı

Karlar arasında araçlarını arayan tatilciler uzun süren uğraşlar sonucu küreklerle araçlarını çıkartabildiler.

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Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı

Zincirsiz dağa çıkmak isteyip araçları yolda kalan sürücüler sebebiyle uzun kuyruklar meydana geldi. Karayolları ekipleri de yol boyunca kar küreme çalışmalarına devam etti.

Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, oteller bölgesindeki kar kalınlığı 150 santimetre olarak ölçüldü. Sıcaklığın bugün için gece eksi 17, gündüz ise eksi 9 derece olacağı tahmin ediliyor.

Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı
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Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı
Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı
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