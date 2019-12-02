Uludağ'ın eteklerinde sonbahar bir başka güzel!
Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda hazan güzelliği ziyaretçilerini büyülüyor. Kahverengi, yeşil ve sarı tonlarının hakim olduğu İnegöl ilçesi Boğazköy ormanları ve Kıran şelalesi havadan görüntülendi.
Bünyesinde meşe türleri, çam türleri, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar,gibi bir çok ağacın bulunduğu İnegöl'deki ormanlarda farklı noktalarda çekilen sonbahar görüntüleri güzelliğini gözler önüne serdi.
Yönetmen Hasan Kandemir tarafından çekilen görüntüler herkesi adeta büyüledi. İnegöl'ün farklı noktalarında havada ve karadan çekilen görüntülerle ortaya renkli görüntüler çıkardı. Sonbaharın gelmesiyle birlikte kahverengi, sarı ve yeşil tonlarının kendini hissettirmeye başladığı Boğazköy'deki o güzel manzarası havadan kaydedildi. Kıran şelalesi ise ortaya ayrı bir renk kattı.
Giriş Tarihi: 02.12.2019
12:15
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