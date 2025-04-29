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Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) son durum | UTTS zorunlu mu, son tarih ne zaman, uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
13:51
Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) son durum | UTTS zorunlu mu, son tarih ne zaman, uzatıldı mı?
Şirketlere ait taşıtlarda zorunlu hale getirilen Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) ile ilgili yeni gelişmeler merakla takip ediliyor. Sistemin devreye alınması için tanınan sürenin uzatılıp uzatılmadığı ve montaj işlemleri için son tarihin ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, UTTS uygulamasında son durum ne, montaj için verilen süre uzatıldı mı? İşte, detaylar...