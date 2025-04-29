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Haberler Yaşam Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) son durum | UTTS zorunlu mu, son tarih ne zaman, uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 13:51

Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) son durum | UTTS zorunlu mu, son tarih ne zaman, uzatıldı mı?

Şirketlere ait taşıtlarda zorunlu hale getirilen Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) ile ilgili yeni gelişmeler merakla takip ediliyor. Sistemin devreye alınması için tanınan sürenin uzatılıp uzatılmadığı ve montaj işlemleri için son tarihin ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, UTTS uygulamasında son durum ne, montaj için verilen süre uzatıldı mı? İşte, detaylar...

Ulusal Taşıt Takip Sistemi UTTS son durum | UTTS zorunlu mu, son tarih ne zaman, uzatıldı mı?

Şirketlere ait araçların etkin takibi amacıyla zorunlu hale getirilen Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) ile ilgili yeni kararlar gündemde. Araçlara sistemin montajı için verilen sürenin ertelenip ertelenmediği vatandaşlar ve kurumlar tarafından yakından izleniyor. UTTS uygulamasında süre uzatıldı mı, montaj için son gün ne zaman? İşte, detaylar...

Ulusal Taşıt Takip Sistemi UTTS son durum | UTTS zorunlu mu, son tarih ne zaman, uzatıldı mı?

UTTS NEDİR?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt tüketimini güvenli, verimli ve kayıt altına alınabilir hale getirmek için hayata geçirilen sistemdir. Plaka tanıma teknolojisiyle, maliyet kontrolü gibi işlemlerde kolaylık sağlıyor.

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Ulusal Taşıt Takip Sistemi UTTS son durum | UTTS zorunlu mu, son tarih ne zaman, uzatıldı mı?

UTTS UZATILDI MI?

UTTS için araç sahipleri, 31 Ocak 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi vermeleri halinde montaj işlemlerini en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamalı. Yanı sıra 1 Şubat 2025 sonrası verilen siparişlerde, TTB montajı tamamlanmadan akaryakıt fişleri gider olarak beyan edilemeyecek.

Sisteme kayıtlı olan araç kullanıcıları ülke sınırları içerisindeki tüm akaryakıt istasyonların UTTS pompasından yakıt alabilir.

Ulusal Taşıt Takip Sistemi UTTS son durum | UTTS zorunlu mu, son tarih ne zaman, uzatıldı mı?

TTB MONTAJ ÜCRETİ

2025 yılı için TTB montaj ücreti şöyle:

TTB ücreti: 1.413,72 TL + KDV

Montaj hizmet bedeli: 912,49 TL + KDV

Toplam: 2.326,21 TL + KDV

Ulusal Taşıt Takip Sistemi UTTS son durum | UTTS zorunlu mu, son tarih ne zaman, uzatıldı mı?

UTTS CEZASI NE KADAR?

UTTS kayıt yaptırmayan araçlara 7 bin TL ile 28 bin TL arasında özel usulsüzlük cezası uygulanacak.