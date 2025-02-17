ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ GÜNÜ: Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta gösterdiği başarılı performansla Galler'in ardından ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız, A/B play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. A Ligi'ne yükselmek için oldukça kritik bir maç oynayacak olan Millî Takımın ilk mücadelesi İstanbul'daki Rams Park'ta gerçekleşecek. Daha sonra ise milliler, rövanş için Macaristan'a gidecek. Peki; Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar.