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Haberler Yaşam ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ GÜNÜ: Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:55 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 07:55

ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ GÜNÜ: Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, B Ligi'ni ikinci sırada tamamlarken, Macaristan ise A Ligi'ni 3. sırada bitirerek play-off hakkı kazandı. Her iki takımın da A Ligi'ne yükselme hedefiyle çıktığı bu zorlu karşılaşma, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, A Milli Takım milli maç takvimi.

ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ GÜNÜ: Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta gösterdiği başarılı performansla Galler'in ardından ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız, A/B play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. A Ligi'ne yükselmek için oldukça kritik bir maç oynayacak olan Millî Takımın ilk mücadelesi İstanbul'daki Rams Park'ta gerçekleşecek. Daha sonra ise milliler, rövanş için Macaristan'a gidecek. Peki; Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar.

ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ GÜNÜ: Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi

TÜRKİYE-MACARİSTAN ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.

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ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ GÜNÜ: Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi

PLAY-OFF ÇİFT MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK!
Play-off maçları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Macaristan'ın eşleşmede tur atlayan taraf olması halinde A Ligi'nde yolunda Uluslar Ligi'ne devam edecek. A Milli Takımımızın 2 maç sonunda üstün olması durumunda Türkiye B Ligi'nde A Ligi'ne yükselirken Macaristan B Ligi'nde mücadelesini sürdürecek.

ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ GÜNÜ: Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi

MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?

A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ GÜNÜ: Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi

A LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Son 8 arasında giren Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka, çeyrek final kurasında yer alacak.

Çift ayaklı eleme maçlarına çıkacak söz konusu 8 takım, 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

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