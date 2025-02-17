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ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ GÜNÜ: Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:55
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
07:55
ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ GÜNÜ: Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi
UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, B Ligi'ni ikinci sırada tamamlarken, Macaristan ise A Ligi'ni 3. sırada bitirerek play-off hakkı kazandı. Her iki takımın da A Ligi'ne yükselme hedefiyle çıktığı bu zorlu karşılaşma, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, A Milli Takım milli maç takvimi.