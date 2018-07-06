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Maratonu

Giriş Tarihi: 06.07.2018 15:23
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Maratonu
Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu

Erciyes Dağı'nda bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen ve 12 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı Maratonu, "vertical kilometer" (VK) etabıyla başladı.

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Maratonu
Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu

Dört aşamadan oluşan dağ maratonunun ilk etabı olan "vertical kilometer" bölümünde sporcular, 2200 metre rakımlı Hisarcık Kapı bölgesinden başlayıp 3400 metre rakımlı Ottoman bölgesindeki bitiş noktasına en kısa sürede ulaşmak için 4,5 kilometrelik etapta yarıştı.

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Maratonu
Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu

İlk etabın şampiyonu Ahmet Arslan, ikinci Pau Capell ve üçüncü Alper Dalkılıç oldu.

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Maratonu
Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu

Yarışmanın ikinci etabında ise "60K Erciyes Ultra Sky Trail", "25K Trail Run" ve "10K Hisarcık Tekirkapı" koşusu yarın yapılacak.

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Maratonu
Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu
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Maratonu
Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu
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Maratonu
Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu
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