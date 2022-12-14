Haberler Yaşam Ümit Erdim kimdir? Survivor 2023'ün ikinci yarışmacısı Ümit Erdim kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

Giriş Tarihi: 14.12.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 14:24

Ümit Erdim kimdir? Survivor 2023'ün ikinci yarışmacısı Ümit Erdim kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2023 kadrosu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Berdan Mardini'den sonra Survivor 2023 sezonunda yarışacak için bir isim daha netleşti. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ümit Erdim'in Survivor 2023 kadrosuna dahil olduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından yarışmanın sıkı takipçileri, Ümit Erdim hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Survivor 2023 yarışmacısı Ümit Erdim kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte Ümit Erdim'in hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler...