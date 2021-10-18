Ümitcan Uygun ile kalan Esra Hankulu ölmüştü! Bu detaylar ilk kez ortaya çıktı: 1 saat içinde...

Esra Hankulu'nun ölümünde ilk kez ortaya çıkan detaylar şoke etti... Hankulu, geçtiğimiz ağustos ayında Mamak'taki evinde ölü bulunmuş, olayın ardından gece yanında oldukları belirlenen arkadaşları Dilan C., Furkan G. ve kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı.