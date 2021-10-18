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Haberler Yaşam Ümitcan Uygun ile kalan Esra Hankulu ölmüştü! Bu detaylar ilk kez ortaya çıktı: 1 saat içinde...
Giriş Tarihi: 18.10.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 11:49

Ümitcan Uygun ile kalan Esra Hankulu ölmüştü! Bu detaylar ilk kez ortaya çıktı: 1 saat içinde...

Ümitcan Uygun ile kalan Esra Hankulu, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Genç kızın adli tıp raporundaki '1 saat' detayı ise herkesi şoke etti.

Ümitcan Uygun ile kalan Esra Hankulu ölmüştü! Bu detaylar ilk kez ortaya çıktı: 1 saat içinde...

Esra Hankulu'nun ölümünde ilk kez ortaya çıkan detaylar şoke etti... Hankulu, geçtiğimiz ağustos ayında Mamak'taki evinde ölü bulunmuş, olayın ardından gece yanında oldukları belirlenen arkadaşları Dilan C., Furkan G. ve kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı.

Ümitcan Uygun ile kalan Esra Hankulu ölmüştü! Bu detaylar ilk kez ortaya çıktı: 1 saat içinde...

ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANMIŞTI!
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ümitcan Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Ümitcan Uygun ile kalan Esra Hankulu ölmüştü! Bu detaylar ilk kez ortaya çıktı: 1 saat içinde...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen rapor, UYAP üzerinden dosyaya geldi.

Ümitcan Uygun ile kalan Esra Hankulu ölmüştü! Bu detaylar ilk kez ortaya çıktı: 1 saat içinde...

ESRA HANKULU'NUN ADLİ TIP RAPORUNDA ŞOK DETAYLAR
Esra Hankulu'nun kesin ölüm nedenine ilişkin, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca hazırlanan ve genç kadının "künt kafa travmasına bağlı iç kanamadan yaşamını yitirdiği" belirtilen raporda, çarpıcı bir detay dikkati çekti.

Ümitcan Uygun ile kalan Esra Hankulu ölmüştü! Bu detaylar ilk kez ortaya çıktı: 1 saat içinde...

Raporda, şüphelilerin ifadelerinde, Hankulu'nun 3 Ağustos 2021 günü saat 02.00 civarında fenalaştığını, kusmaya başladığını, alkole veya aldığı ilaca bağlı meydana geldiği düşüncesiyle duş aldırılarak yatağa yatırıldığını beyan ettikleri hatırlatıldı.

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