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Haberler Yaşam Ümraniye'de korkunç olay! Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı: Eşi ve 3 yaşındaki oğlu...
Giriş Tarihi: 31.03.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 14:14

Ümraniye'de korkunç olay! Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı: Eşi ve 3 yaşındaki oğlu...

İstanbul Ümraniye'de işten eve dönen Muhsin Erten, eşinin ve 3 yaşındaki oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu.

DHA
Ümraniye’de korkunç olay! Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı: Eşi ve 3 yaşındaki oğlu...

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki olay, dün saat 19.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Merve ve Muhsin Erten çifti 3 yaşındaki oğullarıyla birlikte 9 katlı binanın 3. katında yaşıyordu.

Ümraniye’de korkunç olay! Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı: Eşi ve 3 yaşındaki oğlu...

EŞİ VE OĞLUNUN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

İşten dönen Muhsin Erten, eve girdiğinde 3 yaşındaki oğlu ve 30 yaşındaki eşi Merve Erten'in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ümraniye’de korkunç olay! Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı: Eşi ve 3 yaşındaki oğlu...

OĞLU BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ, EŞİ KALORİFER BORUSUNA ASILI HALDE BULUNDU

Sağlık ekipleri, yaptığı incemede Merve Erten ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu.

Ümraniye’de korkunç olay! Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı: Eşi ve 3 yaşındaki oğlu...

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis, Merve Erten'in oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Olayı duyan aile yakınları çiftin yaşadığı eve akın etti. Aile yakınlarının bazılarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

Ümraniye’de korkunç olay! Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı: Eşi ve 3 yaşındaki oğlu...

ANNE VE OĞLUNUN CENAZELERİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından anne ve oğlunun cansız bedeni kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken,

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