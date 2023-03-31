Haberler Yaşam Ümraniye'de korkunç olay! Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı: Eşi ve 3 yaşındaki oğlu...

Giriş Tarihi: 31.03.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 14:14

Ümraniye'de korkunç olay! Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı: Eşi ve 3 yaşındaki oğlu...

İstanbul Ümraniye'de işten eve dönen Muhsin Erten, eşinin ve 3 yaşındaki oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu.