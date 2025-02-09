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Haberler Yaşam Ümraniye'de şoke eden olay! Saldırgandan ilginç sipariş: Yarım kokoreç ve 200 TL istedi! Gelmeyince cinnet geçirdi
Giriş Tarihi: 09.02.2025 14:47 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 14:52

Ümraniye'de şoke eden olay! Saldırgandan ilginç sipariş: Yarım kokoreç ve 200 TL istedi! Gelmeyince cinnet geçirdi

Ümraniye'de bulunan kokoreç dükkanında kokoreç siparişi bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. İddiaya göre telefon siparişinde yarım kokoreç ve 200 lira para isteyen müşteri, işyerinden olumsuz yanıt alınca çıldırdı. Eline kaptığı bıçakla gece vakti dükkanı basan Murat D., dükkan sahibi ve çalışanına bıçakla saldırdı. Ölümden dönen kokoreççi Hüseyin A., yaşadığı korkuyla yıllardır emek verdiği dükkanına kilit vurdu. Şüpheli saldırgana 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Ümraniye’de şoke eden olay! Saldırgandan ilginç sipariş: Yarım kokoreç ve 200 TL istedi! Gelmeyince cinnet geçirdi

Ümraniye'de bulunan bir kokoreç dükkanında ortalık fena karıştı. İddiaya göre 25 Ekim 2023 gecesi kokoreççiye gelen bir sipariş, ilerleyen saatlerde bıçaklı kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi olayı yargıya taşıdı, müşterisiyle davalık oldu.

Ümraniye’de şoke eden olay! Saldırgandan ilginç sipariş: Yarım kokoreç ve 200 TL istedi! Gelmeyince cinnet geçirdi

SALDIRGANDAN İLGİNÇ SİPARİŞ

İddiaya göre olay gecesi Ümraniye'de bulunan bir kokoreççide çalışanlar adeta ölümden döndü. Gece saatlerinde dükkanın telefonu çalınca, aramayı dükkan çalışanı Yalçın A. yanıtladı. İddiaya göre telefonun diğer ucundaki Murat D.(30), iki tane yarım kokoreç siparişi verdikten sonra kokoreçlerin yanında 200 lira da para göndermelerini istedi. Müşterinin dedikleri karşısında şaşıran Yalçın A., durumu patronu Hüseyin A.(51)'ya anlattı.

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Ümraniye’de şoke eden olay! Saldırgandan ilginç sipariş: Yarım kokoreç ve 200 TL istedi! Gelmeyince cinnet geçirdi

KOKOREÇ KAVGASINDAN BIÇAKLI SALDIRIYA

Çalışanının söyledikleri karşısında oldukça sinirlenen dükkan sahibi Hüseyin A., telefonu çalışanının elinden aldı ve siparişi gönderemeyeceklerini söyledi. Ancak telefon kapandıktan kısa bir süre sonra hareketli dakikalar başladı. İddiaya göre Murat D., yanına aldığı bıçakla kokoreç dükkanını bastı. Elindeki bıçağı ortalığa savurarak bağırmaya başlayan saldırgan, dükkan çalışanı Yalçın A.'yı bıçakla tehdit etti.

Ümraniye’de şoke eden olay! Saldırgandan ilginç sipariş: Yarım kokoreç ve 200 TL istedi! Gelmeyince cinnet geçirdi

KOKOREÇÇİDE MÜŞTERİ DEHŞETİ

Yaşananlar karşısında şoka giren Yalçın A., ne yapacağını şaşırmış haldeyken dükkana Hüseyin A. geldi. Çalışanını kurtarmak için saldırgan Murat D.'yi bıçağı indirmesi için ikna etmeye çalışan adam başarılı olamadı. Taraflar arasında adeta bıçaklı kavga çıktı. Saldırgan, kendisini durdurmak isteyen Hüseyin A. ve Yalçın A.'yı bıçakla yaraladı. İddiaya göre küfürler ve tehditler savuran Murat D., "Emanetimi alıp eliyorum" diyerek tehditlerine devam etti. Taraflar arasında adeta bıçaklı kavga çıktı. Saldırgan, kendisini durdurmak isteyen Hüseyin A. ve Yalçın A.'yı bıçakla yaraladıktan sonra dükkandan kaçtı.

Ümraniye’de şoke eden olay! Saldırgandan ilginç sipariş: Yarım kokoreç ve 200 TL istedi! Gelmeyince cinnet geçirdi

ÖLÜM KORKUSUYLA DÜKKANINI KAPATTI

Yaralanan dükkan sahibi ve çalışanı yaşanan korkunç olayda adeta ölümden döndü. Ölüm korkusuyla yıllardır işlettiği kokoreç dükkanını kapatmak zorunda kalan Hüseyin A., iş yerinden de oldu. Soluğu savcılıkta alan Hüseyin A., bıçakla dükkanını basarak kendisine ve çalışanına saldıran Murat D.'den şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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