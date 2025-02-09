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Ümraniye'de şoke eden olay! Saldırgandan ilginç sipariş: Yarım kokoreç ve 200 TL istedi! Gelmeyince cinnet geçirdi
Giriş Tarihi: 09.02.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
14:52
Ümraniye'de şoke eden olay! Saldırgandan ilginç sipariş: Yarım kokoreç ve 200 TL istedi! Gelmeyince cinnet geçirdi
Ümraniye'de bulunan kokoreç dükkanında kokoreç siparişi bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. İddiaya göre telefon siparişinde yarım kokoreç ve 200 lira para isteyen müşteri, işyerinden olumsuz yanıt alınca çıldırdı. Eline kaptığı bıçakla gece vakti dükkanı basan Murat D., dükkan sahibi ve çalışanına bıçakla saldırdı. Ölümden dönen kokoreççi Hüseyin A., yaşadığı korkuyla yıllardır emek verdiği dükkanına kilit vurdu. Şüpheli saldırgana 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.