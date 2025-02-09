Ümraniye’de şoke eden olay! Saldırgandan ilginç sipariş: Yarım kokoreç ve 200 TL istedi! Gelmeyince cinnet geçirdi

KOKOREÇÇİDE MÜŞTERİ DEHŞETİ



Yaşananlar karşısında şoka giren Yalçın A., ne yapacağını şaşırmış haldeyken dükkana Hüseyin A. geldi. Çalışanını kurtarmak için saldırgan Murat D.'yi bıçağı indirmesi için ikna etmeye çalışan adam başarılı olamadı. Taraflar arasında adeta bıçaklı kavga çıktı. Saldırgan, kendisini durdurmak isteyen Hüseyin A. ve Yalçın A.'yı bıçakla yaraladı. İddiaya göre küfürler ve tehditler savuran Murat D., "Emanetimi alıp eliyorum" diyerek tehditlerine devam etti. Taraflar arasında adeta bıçaklı kavga çıktı. Saldırgan, kendisini durdurmak isteyen Hüseyin A. ve Yalçın A.'yı bıçakla yaraladıktan sonra dükkandan kaçtı.

