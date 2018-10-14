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  • Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı

Umuda yolculuk, 'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı

Giriş Tarihi: 14.10.2018 12:43 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 14:06
Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza, saat 08.00 sıralarında, 'in Gaziemir ilçesinde, Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Ege kıyısından tekneyle Yunanistan'ın Samos Adası'na geçmek üzere insan tacirleriyle anlaştıkları öğrenilen yabancı uyruklu göçmenlerin kasasında bulunduğu, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Menderes ilçesi yönüne giderken, virajı alamadı.

Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı

ARALARINDA KADIN VE ÇOCUKLAR DA VAR

Savrulan kamyon, karşı taraftan bariyeri aşarak, Değirmençayı Deresi yatağına uçup, ters döndü. Kasadaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin bazıları etrafa savruldu, bazıları da kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, arama- kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralıların arasında kamyonun sürücüsünün de bulunduğu öğrenildi. Kamyon şoförünün, tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı, olayla ilgili soruşturmanın buna göre sürdürüleceği bildirildi.

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Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı

YUNANİSTAN'IN SAMOS ADASI'NA GEÇMEK ÜZERE...

İlk belirlemelere göre, Yunanistan'ın Samos Adası'na geçmek üzere insan tacirleri ile anlaşan yabancı uyruklu göçmenlerin, İç Anadolu Bölgesi'nden kamyonla alındıkları, Menderes ilçesi sahilinden tekneye binmeyi planladıkları öğrenildi.

Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı

Olumsuz hava etkeninin bulunmadığına dikkat çekilirken, ekiplerin, kazanın nedenini belirlemek için başlattığı soruşturma sürdürülüyor.

Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: ÖNÜME BEYAZ ARAÇ ÇIKTI

Kazadan yaralı kurtulan kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz (35), hastane polisine verdiği ilk ifadede, '09' Aydın plakalı kamyonu ile saat 03.00'te Söke'den yola çıktığını, Sazlıköy'ü geçtikten sonra mültecileri kamyona aldığını ve yakıtı olmadığı için Selçuk otobanına girdiğini, kazanın olduğu Kısıkköy bölgesinde ise önüne beyaz aracın çıktığını, çarpmamak için ani hareket yaptığını ve kavşakta kontrolü kaybederek, dereye uçtuğunu söyledi.

Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı

İlk belirlemelere göre, Yunanistan'ın Samos Adası'na geçmek üzere insan tacirleri ile anlaşan yabancı uyruklu göçmenlerin, İç Anadolu Bölgesi'nden kamyonla alındıkları, Menderes ilçesi sahilinden tekneye binmeyi planladıkları öğrenildi.

Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin öldüğü kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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