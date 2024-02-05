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Müzisyen Umut Emre Aytekin öldürüldü! Nişanlısının kollarında can verdi!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
10:52
Müzisyen Umut Emre Aytekin öldürüldü! Nişanlısının kollarında can verdi!
Müzisyen Umut Emre Aytekin nişanlısı ile gittiği restoranda yan masadaki iki kişi ile tartıştı. Ceyhun T. ve Hayrettin Ö. isimli kişiler, genç adama saldırmaya başladı. Aldığı darbeler nedeniyle yere yığılan Umut Emre Aytekin, nişanlısının kollarında hayata gözlerini kapadı. Kan donduran anlar kameralara böyle yansıdı. Saldırganların da müzisyen olduğu ortaya çıktı. İşte Umut Emre Aytekin cinayetinin detayları