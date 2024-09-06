Umut Ünlü kimdir, kaç yaşında, ve nereli? Paralimpik Şampiyonu Umut Ünlü’nün hayatı

UMUT ÜNLÜ KİMDİR?

Umut Ünlü hayatını şöyle anlatıyor:

Ben Umut Ünlü, 2001 Van Gevaş'ta 2 kolum ve 2 bacağım yarım ve ses tellerim yapışık olarak dünyaya geldim. Ailem sağlık sorunlarım sebebiyle ben 2 yaşındayken İstanbul'a göç etti. İstanbul'da 6 yaşıma kadar çeşitli ameliyatlar geçirdim.