Giriş Tarihi: 06.09.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
21:50
Umut Ünlü kimdir, kaç yaşında, ve nereli? Paralimpik Şampiyonu Umut Ünlü'nün hayatı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları ile devam ediyor. Birçok branşta Türkiye adından söz ettirirken bir altın madalya da yüzücü Umut Ünlü'den geldi. Paralimpik şampiyonu olan Ünlü'nün hayatı ve kariyeri en çok araştırılanlar arasında. Sporseverler oyunları takip ederken bir gurur daha yaşamının sevinci içerisinde. Peki; Umut Ünlü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?