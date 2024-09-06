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Giriş Tarihi: 06.09.2024 21:50 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 21:50

Umut Ünlü kimdir, kaç yaşında, ve nereli? Paralimpik Şampiyonu Umut Ünlü'nün hayatı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları ile devam ediyor. Birçok branşta Türkiye adından söz ettirirken bir altın madalya da yüzücü Umut Ünlü'den geldi. Paralimpik şampiyonu olan Ünlü'nün hayatı ve kariyeri en çok araştırılanlar arasında. Sporseverler oyunları takip ederken bir gurur daha yaşamının sevinci içerisinde. Peki; Umut Ünlü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Umut Ünlü kimdir, kaç yaşında, ve nereli? Paralimpik Şampiyonu Umut Ünlü’nün hayatı

Umut Ünlü'nün hayatı ve kariyeri en çok merak edilenler arasında. Paralimpik Şampiyonu olan milli yüzücümüzün altın madalya yolculuğu araştırılıyor. Olimpiyatlara odaklanan milliler maalya ile Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Peki; Umut Ünlü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Umut Ünlü kimdir, kaç yaşında, ve nereli? Paralimpik Şampiyonu Umut Ünlü’nün hayatı

UMUT ÜNLÜ PARALİMPİK ŞAMPİYONU!

Milli yüzücü Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları erkekler yüzme S3 kategorisi 50 metre serbest finalinde 44.83'lük derecesiyle altın madalyayı aldı.

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Umut Ünlü kimdir, kaç yaşında, ve nereli? Paralimpik Şampiyonu Umut Ünlü’nün hayatı

UMUT ÜNLÜ KİMDİR?

Umut Ünlü hayatını şöyle anlatıyor:

Ben Umut Ünlü, 2001 Van Gevaş'ta 2 kolum ve 2 bacağım yarım ve ses tellerim yapışık olarak dünyaya geldim. Ailem sağlık sorunlarım sebebiyle ben 2 yaşındayken İstanbul'a göç etti. İstanbul'da 6 yaşıma kadar çeşitli ameliyatlar geçirdim.

Umut Ünlü kimdir, kaç yaşında, ve nereli? Paralimpik Şampiyonu Umut Ünlü’nün hayatı

İlkokul ve liseyi Esenyurt'ta bitirdim. Kültür Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum ve aynı zamanda Rumeli Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 2020 yılında yüzmeye başladım.

Umut Ünlü kimdir, kaç yaşında, ve nereli? Paralimpik Şampiyonu Umut Ünlü’nün hayatı
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