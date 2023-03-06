Un Helvası Tarifi: Berat Kandili için topaklanmayan irmik ve un helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Şerbeti İçin;

2,5 su bardağı su

1,5 su bardağı tozşeker

Tam Ölçülü Un Helvası Yapılışı

İlkönce şerbetini hazırlayalım.

Bir tencereye tozşeker ve suyu alarak kısık ateşte erimesini sağlayalım.

Geniş ve çelik tencereye sıvıyağ ve unu alalım.

Unun kokusu çıkana kadar orta ateşte sürekli karıştırarak kavuralım.

Unun kokusu çıkınca ocağın altını kısalım.

Unun rengi koyulaşıncaya kadar kavuralım.

Arzu edilen renge ulaşınca, ocaktan aldığınız ılık şerbeti üzerine dökelim.

Dökerken sıçramalar olabilir, dikkatli olun.

Şerbeti döktükten sonra çekmesi için hızlı hızlı karıştıralım.

Kaşığın arka tarafıyla iyice bastırarak, karıştıralım.

Helvanız ılındıktan sonra bir kaşığın içine alınır ve ters çevrilerek servis tabağına alınır.

Soğuduktan sonra arzuya göre tarçın veya Hindistan cevizi serpebilirsiniz..