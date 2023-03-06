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Haberler Yaşam Un Helvası Tarifi: Berat Kandili için topaklanmayan irmik ve un helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 12:07

Un Helvası Tarifi: Berat Kandili için topaklanmayan irmik ve un helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Müslümanlar için mübarek kandil günlerinde her evde helva pişirip komşulara dağıtmak çok önemlidir. Mübarek Berat Kandili'nde topaklanmayan irmik ve un helvası tarifi Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Un helvası malzemeleri arsında tozşeker, un ve yağ bulunuyor. İrmik helvası tarifi ve malzemeleri ise un helvasından farklıdır. Peki, kandil helvası için topaklanmayan bereketli irmik ve un helvası nasıl yapılır? İşte irmik ve un helvası tarifi ve malzemeleri.

Un Helvası Tarifi: Berat Kandili için topaklanmayan irmik ve un helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İslam dininde Kandil günlerinde her evde helva pişirip dağıtmak yıllardır var olan önemli bir gelenek. Berat Kandili'nde un helvası yapılışı Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Kandil helvası için sofranıza ve mübarek geceye yakışacak lezzetli un helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Berat Kandili için topaklanmayan irmik ve un helvası tarifi ve püf noktası…

Un Helvası Tarifi: Berat Kandili için topaklanmayan irmik ve un helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Tam Ölçülü Un Helvası İçin Gereken Malzemeler:

2 su bardağı un

1 su bardağı sıvıyağ

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Un Helvası Tarifi: Berat Kandili için topaklanmayan irmik ve un helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Şerbeti İçin;

2,5 su bardağı su

1,5 su bardağı tozşeker

Tam Ölçülü Un Helvası Yapılışı

İlkönce şerbetini hazırlayalım.

Bir tencereye tozşeker ve suyu alarak kısık ateşte erimesini sağlayalım.
Geniş ve çelik tencereye sıvıyağ ve unu alalım.
Unun kokusu çıkana kadar orta ateşte sürekli karıştırarak kavuralım.
Unun kokusu çıkınca ocağın altını kısalım.
Unun rengi koyulaşıncaya kadar kavuralım.
Arzu edilen renge ulaşınca, ocaktan aldığınız ılık şerbeti üzerine dökelim.
Dökerken sıçramalar olabilir, dikkatli olun.
Şerbeti döktükten sonra çekmesi için hızlı hızlı karıştıralım.
Kaşığın arka tarafıyla iyice bastırarak, karıştıralım.

Helvanız ılındıktan sonra bir kaşığın içine alınır ve ters çevrilerek servis tabağına alınır.
Soğuduktan sonra arzuya göre tarçın veya Hindistan cevizi serpebilirsiniz..

Un Helvası Tarifi: Berat Kandili için topaklanmayan irmik ve un helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Püf Noktası:

Unun kavrulurken topaklanmaması için, unu öncesinde elemeye özen gösterin.

En kısık ateşte, un ve yağı güzelce karıştırarak kavurmaya başlayın.

Unun sıvı yağla birlikte, güzelce bütünleşmesi ve hafif sarımsı bir kıvam alması gerekiyor.

Unun kokusu iyiden iyiye çıkmaya başladığında, şerbetini verme vaktiniz de gelmiş demektir.

Unun rengi kahverengiye yakın bir renk aldığında helvanıza azar azar şerbetini vermeye başlayın.

Şerbetini süt- şeker ya da su-şeker karışımı şeklinde hazırlayabilirsiniz.

Oda sıcaklığında bir ısı, şerbet için yeterli olacaktır.

Şerbeti sıcak olduğu takdirde un şerbeti çekmez ve beklediğiniz kıvamı alamazsınız. Şerbetini azar azar vermeye de özen gösterin.

Dilerseniz kaşıkla, dilerseniz de dondurma kaşığıyla şekil verebilirsiniz.

Mini muffin ya da kek kalıplarına aktararak da şekil verme işlemini yapabilirsiniz. Burada işin sırrı helva henüz sıcakken şekil vermek ve eğer kaşıkla şekil veriyorsanız kaşıkları öncesinde hafifçe ıslatmakta saklı.

Böylelikle kaşığa yapışmayacak ve çok kolay bir şekilde forma gireceklerdir.

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