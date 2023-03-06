Un Helvası Tarifi: Berat Kandili için topaklanmayan irmik ve un helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Püf Noktası:
Unun kavrulurken topaklanmaması için, unu öncesinde elemeye özen gösterin.
En kısık ateşte, un ve yağı güzelce karıştırarak kavurmaya başlayın.
Unun sıvı yağla birlikte, güzelce bütünleşmesi ve hafif sarımsı bir kıvam alması gerekiyor.
Unun kokusu iyiden iyiye çıkmaya başladığında, şerbetini verme vaktiniz de gelmiş demektir.
Unun rengi kahverengiye yakın bir renk aldığında helvanıza azar azar şerbetini vermeye başlayın.
Şerbetini süt- şeker ya da su-şeker karışımı şeklinde hazırlayabilirsiniz.
Oda sıcaklığında bir ısı, şerbet için yeterli olacaktır.
Şerbeti sıcak olduğu takdirde un şerbeti çekmez ve beklediğiniz kıvamı alamazsınız. Şerbetini azar azar vermeye de özen gösterin.
Dilerseniz kaşıkla, dilerseniz de dondurma kaşığıyla şekil verebilirsiniz.
Mini muffin ya da kek kalıplarına aktararak da şekil verme işlemini yapabilirsiniz. Burada işin sırrı helva henüz sıcakken şekil vermek ve eğer kaşıkla şekil veriyorsanız kaşıkları öncesinde hafifçe ıslatmakta saklı.
Böylelikle kaşığa yapışmayacak ve çok kolay bir şekilde forma gireceklerdir.