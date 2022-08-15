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Haberler Yaşam Üniversite bursu arayan öğrencilere müjdeli haber! Aylık 5 bin 250 TL’lik burs imkanı! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu!
Giriş Tarihi: 15.08.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 09:58

Üniversite bursu arayan öğrencilere müjdeli haber! Aylık 5 bin 250 TL’lik burs imkanı! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu!

YKS tercih sonuçları açıklanması ile birlikte üniversite bursu arayan öğrenci sayısı da bir hayli arttı. Bununla birlikte kurumlar verecekleri bursların şartları ve detaylarını da paylaşmaya başladı. 1963 yılından beri Türkiye'nin birçok konuda öncü kurumu olan TÜBİTAK, üniversite bursu fiyatlarını arttırdı. Geçen sene 4 bin TL olan burslar bu yıl 5.250 TL'ye kadar yükseldi. Böylece yeni üniversiteliler burs başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. TÜBİTAK çağrı duyurusu ile birlikte üniversite bursu başvuru şartları ve tarihini belirledi. TÜBİTAK burs başvurusu için tarih verildi. Peki, TÜBİTAK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

Üniversite bursu arayan öğrencilere müjdeli haber! Aylık 5 bin 250 TL’lik burs imkanı! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu!

3.1.5.6. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında ülkemiz adına yarışarak birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük veya özel ödül derecesi alıp yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

Üniversite bursu arayan öğrencilere müjdeli haber! Aylık 5 bin 250 TL’lik burs imkanı! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu!

3.1.5.2. Yurt içindeki üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen Antropoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Arkeoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji, Coğrafya, Felsefe, Fizik, İlahiyat, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı örgün öğretim programlarından birinde çift anadal programına kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS'de sayısal programlar için YSAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000'e girmek

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Üniversite bursu arayan öğrencilere müjdeli haber! Aylık 5 bin 250 TL’lik burs imkanı! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu!

3.1.5.2. Yurt içindeki üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen Antropoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Arkeoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji, Coğrafya, Felsefe, Fizik, İlahiyat, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı örgün öğretim programlarından birinde çift anadal programına kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS'de sayısal programlar için YSAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000'e girmek

Üniversite bursu arayan öğrencilere müjdeli haber! Aylık 5 bin 250 TL’lik burs imkanı! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu!

TÜBİTAK BAŞVURU BÖLÜMLERİ

TÜBİTAK bursuna başvurmak için gerekli bölümler şu şekildedir:

Üniversite bursu arayan öğrencilere müjdeli haber! Aylık 5 bin 250 TL’lik burs imkanı! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu!

2022 – 2023 üniversite bursu arayanlar için müjde. En yüksek burs veren kurumlar arasında yer alan TÜBİTAK, yeni burs fiyatını belirledi. YKS tercih sonuçları açıklanmışken böylece üniversite kayıtlarını yaptıracak öğrenciler burs araştırmasına girdi. İşte TÜBİTAK üniversite bursu detayları!

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