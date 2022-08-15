Haberler Yaşam Üniversite bursu arayan öğrencilere müjdeli haber! Aylık 5 bin 250 TL’lik burs imkanı! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu!

Giriş Tarihi: 15.08.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 09:58

Üniversite bursu arayan öğrencilere müjdeli haber! Aylık 5 bin 250 TL’lik burs imkanı! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu!

YKS tercih sonuçları açıklanması ile birlikte üniversite bursu arayan öğrenci sayısı da bir hayli arttı. Bununla birlikte kurumlar verecekleri bursların şartları ve detaylarını da paylaşmaya başladı. 1963 yılından beri Türkiye'nin birçok konuda öncü kurumu olan TÜBİTAK, üniversite bursu fiyatlarını arttırdı. Geçen sene 4 bin TL olan burslar bu yıl 5.250 TL'ye kadar yükseldi. Böylece yeni üniversiteliler burs başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. TÜBİTAK çağrı duyurusu ile birlikte üniversite bursu başvuru şartları ve tarihini belirledi. TÜBİTAK burs başvurusu için tarih verildi. Peki, TÜBİTAK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar