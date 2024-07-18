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ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ 2024-2025 | Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılır? YKS tercih kılavuzu yayında!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
14:00
ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ 2024-2025 | Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılır? YKS tercih kılavuzu yayında!
Üniversite kayıt tarihleri 2024-2025, YKS tercih kılavuzu ile açıklandı. 3 milyon 120 bin 870 adayın katılım sağladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercih listelerine puanlarına göre 2 yıllık ve 4 yıllık programları tercih edebilecekler. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. Kayıtlar yüz yüze ve elektronik ortam olmak üzere iki şekilde gerçekleşecek. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte 2024 2025 üniversite kayıt tarihleri