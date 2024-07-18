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Haberler Yaşam ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ 2024-2025 | Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılır? YKS tercih kılavuzu yayında!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 14:00

ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ 2024-2025 | Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılır? YKS tercih kılavuzu yayında!

Üniversite kayıt tarihleri 2024-2025, YKS tercih kılavuzu ile açıklandı. 3 milyon 120 bin 870 adayın katılım sağladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercih listelerine puanlarına göre 2 yıllık ve 4 yıllık programları tercih edebilecekler. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. Kayıtlar yüz yüze ve elektronik ortam olmak üzere iki şekilde gerçekleşecek. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte 2024 2025 üniversite kayıt tarihleri

ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ 2024-2025 | Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılır? YKS tercih kılavuzu yayında!

Üniversite kayıtları ne zaman sorusu araştırılmaya başladı. Bu sene YKS tercihleri 25 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ardından yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Üniversitelere kayıt hakkı kazanan öğrenciler belgelerini tamamlayarak kazandıkları okullara kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. Peki, üniversite kayıtları nasıl yapılır, kayıtlar ne zaman? İşte detaylar

ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ 2024-2025 | Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılır? YKS tercih kılavuzu yayında!

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ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ 2024-2025 | Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılır? YKS tercih kılavuzu yayında!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ 2024-2025 | Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılır? YKS tercih kılavuzu yayında!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapılacak.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2024 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ 2024-2025 | Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılır? YKS tercih kılavuzu yayında!

4.1. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

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