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Haberler Yaşam Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Elektronik ve yüz yüze üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlıyor?
Giriş Tarihi: 01.08.2025 16:28 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 16:34

Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Elektronik ve yüz yüze üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlıyor?

YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte yüz binlerce aday üniversite hayallerine bir adım daha yaklaştı. 1-13 Ağustos tarihlerinde tercihlerin alınmasının ardından adayların yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve kayıt süreci başlayacak. Peki, elektronik ve yüz yüze üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlıyor? İşte 2025 üniversite kayıt tarihleri.

Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Elektronik ve yüz yüze üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlıyor?

Üniversite tercihlerinin alınmaya başlamasıyla birlikte pek çok aday 2025-2026 eğitim öğretim yılıyla ilgili araştırmaları hızlandırdı. Bu kapsamda elektronik ve yüz yüze üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlıyor soruları araştırma konusu oldu. İşte 2025 üniversite kayıt tarihleri hakkında son açıklamalar;

Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Elektronik ve yüz yüze üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlıyor?

2025-2026 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

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Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Elektronik ve yüz yüze üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlıyor?

Elektronik Kayıt Zorunlu Mu?

Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt işlemini başarıyla tamamlayan adayların, üniversiteye ayrıca fiziksel belge ile başvuru yapmalarına gerek kalmayacak. Ancak bazı programlar (örneğin özel yetenek sınavı gerektiren bölümler) yüz yüze belge teslimi isteyebilir.

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Elektronik ve yüz yüze üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlıyor?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2025 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 30 Ocak 2026 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Elektronik ve yüz yüze üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlıyor?

2025-2026 ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda
kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim
diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit
edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul
adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından
https://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.