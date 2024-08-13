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Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:46

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, online mı? 2024 YÖK üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte "Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusu yanıt arıyor. Tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar üniversite kayıt tarihlerine odaklandı. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, online mı? 2024 YÖK üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? İşte, Üniversite kayıt tarihleri!

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, online mı? 2024 YÖK üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar üniversite kayıtları için tarih araştırmalarına başlarken bir yandan da üniversite kaydı için gerekli evraklar neler araştırıyor. Peki, Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman? 2024 YÖK üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, online mı? 2024 YÖK üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?

YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç sorgulama ekranı üzerinden YKS tercih sonuçları erişime açıldı.

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Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, online mı? 2024 YÖK üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÖNLİSANS KONTENJANLARININ YÜZDE 100'Ü DOLDU

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ünün dolduğunu açıkladı.

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, online mı? 2024 YÖK üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?

Bugün açıklanan tercih sonuçlarına ilişkin YÖK Başkanı Erol Özvar, açıklama yaptı. "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu." diye konuşan Özvar, yeni açılan yapay zeka ve bilişim programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının da tamamına yerleşildiğini duyurdu.

Üniversitelerde toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın olduğunu hatırlatan Özvar, "987 bin 388'ine yerleştirme yapıldı." dedi.

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, online mı? 2024 YÖK üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?

İŞTE KAYIT TARİHLERİ

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

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