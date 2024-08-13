Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
10:46
Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, online mı? 2024 YÖK üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte "Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusu yanıt arıyor. Tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar üniversite kayıt tarihlerine odaklandı. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, online mı? 2024 YÖK üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? İşte, Üniversite kayıt tarihleri!