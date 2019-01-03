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mezunu genç, 300 koyuna çobanlık yapıyor

'nin Yahyalı ilçesinde 2016 yılında üniversiteden mezun olan ve halen eğitimine devam eden Duran Bircan, ailesiyle beraber besledikleri 300 koyuna çobanlık yapıyor.

Giriş Tarihi: 03.01.2019 15:48 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 15:49
Üniversite mezunu genç, 300 koyuna çobanlık yapıyor

'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Duran Bircan, 2016 yılında muhasebe bölümünden mezun oldu.

Üniversite mezunu genç, 300 koyuna çobanlık yapıyor

Üniversiteden sonra açık öğretim üniversitesi adalet bölümünü kazanan Bircan, mesleğini bırakarak, çobanlık yapmaya karar verdi. Ailesiyle beraber beslediği 300 koyuna çobanlık yapan Bircan, yaptığı işten mutlu olduğunu kaydetti.

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Üniversite mezunu genç, 300 koyuna çobanlık yapıyor

Her gün sabahın erken saatlerinde kalkarak gözü gibi baktığı koyunlarını otlatmaya çıkaran mezunu Duran Bircan, azmiyle hem çevresindekilerin hem de ailesinin takdirini topluyor.

Üniversite mezunu genç, 300 koyuna çobanlık yapıyor

Çobanlık hikayesini anlatan Bircan, "2014 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesini kazandım. Üniversiteyi kazandıktan sonra Sivas'a gittim. Orada 2 yıl okudum ve okuldan sonra tekrar memleketime geldim.

Üniversite mezunu genç, 300 koyuna çobanlık yapıyor

Buraya geldikten sonra küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaya karar verdik. Bu işe 105 hayvanla başladık. Bu sayıyı artırarak 193'e çıkardık. Bu işi daha kapsamlı yapmak için düşünürken, 300 koyun projesini duyduk. İlçe tarıma giderek başvuru yaptık.

Üniversite mezunu genç, 300 koyuna çobanlık yapıyor

O sırada 8 kişi projeden faydalanmak için başvurmuş. Başvurusu kabul edilen 2 kişiden 1'i ben oldum. Daha sonra giderek mallarımızı seçtik. Şu anda 193 olan koyun sayımızı 300'e tamamladık" dedi.

Üniversite mezunu genç, 300 koyuna çobanlık yapıyor

Mezun olduğu muhasebe mesleğinde rahat edemeyeceği için bu işi seçtiğini belirten Duran Bircan, "Kendi işimde rahat olamayacağımı düşündüm.

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