Üniversite mezunu genç, 300 koyuna çobanlık yapıyor

Buraya geldikten sonra küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaya karar verdik. Bu işe 105 hayvanla başladık. Bu sayıyı artırarak 193'e çıkardık. Bu işi daha kapsamlı yapmak için düşünürken, 300 koyun projesini duyduk. İlçe tarıma giderek başvuru yaptık.