Üniversite öğrencilerine büyük tuzak: Dolandırıcılardan akılalmaz plan! Yüksek maaşlı iş ilanlarına dikkat

-BURS DOLANDIRICILIĞI: Dolandırıcılar, çeşitli şekillerde hileli burslar oluşturarak maddi yardım arayan öğrencileri avlamaya çalışırlar. Aracı kurum olduklarını söyleyerek belli bir ücret talep edebildikleri gibi kimlik hırsızlığı için de elde ettikleri verileri kullanabilirler.

-SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILIKLARI: Sosyal medya çoğu genç için dijital oyun alanı olduğundan, girişimci dolandırıcılar onları, zamanlarının çoğunu geçirdikleri yerde hedeflemeye çalışırlar. Sosyal medya dolandırıcılığı çeşitli şekil ve boyutlarda olabilir. Dolandırıcılar kurbanlarıyla yarışmalara veya çekilişlere katılma teklifleri içeren mesajlar aracılığıyla doğrudan iletişime geçebilirler ancak yine de paylaşılan bağlantı, gençleri cihazlarını zararlı yazılımlarla istila edecek veya hassas bilgilerini onlardan almaya çalışacak hileli bir web sitesine yönlendirecektir.

ARKADAŞLIK TEKLİFLERİNE KANMAYIN

-İNDİRİMLİ LÜKS ÜRÜNLER: İnternette artan bir başka yaygın aldatmaca ise sosyal medyada yayımlanan sahte reklamlarla, düşük fiyatlarla lüks ürün satışı tekliflerine yönlendiren içeriklerdir. Dolandırıcılar, tekliflerini gençlere cazip hale getirmek için pahalı olan markalardan kıyafetler, onlara hitap edecek markalar ve ürünler sunmaya çalışırlar. Bu hile, bu ürünlerin geniş bir yelpazesini sunan sahte bir e-ticaret sitesi oluşturmaktan ibarettir ancak satın alma işleminden sonra, size ya bir sahte ürün gönderirler ya da hiçbir şey göndermezler. En kötü senaryoda, kredi kartı bilgilerinizi paylaştıysanız siber suçlular bu bilgileri kullanarak kartınızdan izinsiz harcamalar yapacaktır.

-ROMANTİK DOLANDIRICILIKLAR: Dijital çağdaki birçok şeyde olduğu gibi, romantizm arayışı bile çevrimiçi hale geldi. Çevrimiçi arkadaşlık platformları romantizm dolandırıcıları için bol ödüllü bir avlanma alanı. Siber suçlular kurbanlarını genellikle sosyal medyada arayarak onlara özel mesaj yoluyla ulaşırlar. Hile genellikle hedeflerinin çekici bulacağı bir kişiyi taklit etmekten ibarettir. Dolandırıcı daha sonra nihai hedeflerine yani kurbanının parasına ulaşana kadar onları kandırmaya devam edecektir.