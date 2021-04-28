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Haberler Yaşam Üniversite sınavları ertelendi mi, ne zaman ve online mı olacak? 2021 Üniversite sınavları için YÖK’ten flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 28.04.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 12:56

, ne zaman ve online mı olacak? 2021 için YÖK’ten flaş açıklama!

tarafından için son dakika açıklaması geldi. Pandemi dolasıyla peş peşe ertelenen sınavlar dolasıyla gözler üniversite sınav tarihine çevrildi. Üniversitelerde eğitim alan öğrenciler sınav tarihlerini sorgularken gözler , ne zaman ve online mı olacak sorusunun yanıtına çevrildi. Yükseköğretim Kurumu, üniversitelere gönderdiği yazı ile 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesini, yüz yüze sınavların ertelenmesini veya online yapılmasını istedi. İşte tüm detaylar…

Üniversite sınavları ertelendi mi, ne zaman ve online mı olacak? 2021 Üniversite sınavları için YÖK’ten flaş açıklama!

Eğitim alanında çoğu sınavın ertelendiği dönemden geçerken ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Son olarak 'ndan konuya yönelik açıklama geldi. Böylelikle , iptal mi edildi soruları yanıt buldu. Gelen son duyuruya göre; YÖK 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimlere ara verileceğini duyurarak, eğitime uzaktan devam edilmesine yüz yüze sınavların da ertelenmesini ya da online yapılmasını istedi. YÖK'ten gelen açıklamanın ardından Üniversite sınavları ertelendi mi, ne zaman ve online mı olacak sorusu yanıt buldu.

Üniversite sınavları ertelendi mi, ne zaman ve online mı olacak? 2021 Üniversite sınavları için YÖK’ten flaş açıklama!

ÜNİVERSİTE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN VE ONLİNE MI OLACAK?

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Son olarak pandemi dolasıyla sınavlar peş peşe ertelenirken , ne zaman ve online mı olacak sorusuna yanıt aranıyordu. Konuya yönelik YÖK 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimlere ara verileceğini duyurarak, eğitime uzaktan devam edilmesine yüz yüze sınavların da ertelenmesini ya da online yapılmasını istediği duyuruldu.

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Üniversite sınavları ertelendi mi, ne zaman ve online mı olacak? 2021 Üniversite sınavları için YÖK’ten flaş açıklama!

YÖK'ÜN ÜNİVERSİTELERE GÖNDERDİĞİ YAZI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrimiçi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur.

Üniversite sınavları ertelendi mi, ne zaman ve online mı olacak? 2021 Üniversite sınavları için YÖK’ten flaş açıklama!
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