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Haberler Yaşam Üniversite sınavları nasıl olacak? Üniversitelerde uzaktan eğitim kararı ile vize ve final sınavları online mı, uzaktan mı?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 16:09

Üniversite sınavları nasıl olacak? Üniversitelerde uzaktan eğitim kararı ile vize ve final sınavları online mı, uzaktan mı?

7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzyılın felaketi acı tabloyu gözler önüne serdi. Milli yas ve OHAL ilan edilirken bu kapsamda çeşitli kararlar alındı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı üniversitelerde uzaktan eğitim kararı da onlardan biri. Öğrenciler üniversite sınavları online mı olacak sorusuna yanıt arıyor. Vize ve finallerin nasıl yapılacağını merak edenler araştırmalara başladı. Üniversitelerde vize ve final sınavları nasıl olacak, uzaktan mı soruları gündemde. Peki, üniversite sınavları online mı olacak? İşte, detaylar…

Üniversite sınavları nasıl olacak? Üniversitelerde uzaktan eğitim kararı ile vize ve final sınavları online mı, uzaktan mı?

Üniversite sınavları nasıl olacak merak konusu. Başkan Erdoğan tarafından paylaşılan ve YÖK tarafından bildirilen uzaktan eğitim kararı sonrası derslerin başlamasını bekleyen öğrenciler üniversite vize ve final sınavları online mı olacak sorusuna yanıt arıyor. Şimdiden planlarını yapmaya başlayan yükseköğretim öğrencileri araştırmalarını sürdürüyor. Peki, üniversite sınavları online mı olacak? İşte, yanıtlar…

Üniversite sınavları nasıl olacak? Üniversitelerde uzaktan eğitim kararı ile vize ve final sınavları online mı, uzaktan mı?

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM KARARI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

''Türkiye genelindeki tüm Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.''

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Üniversite sınavları nasıl olacak? Üniversitelerde uzaktan eğitim kararı ile vize ve final sınavları online mı, uzaktan mı?

ONLİNE DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) konuya ilişkin açıklama geldi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan eğitim ile tamamlanması kararı alındığı açıklandı.

Üniversite sınavları nasıl olacak? Üniversitelerde uzaktan eğitim kararı ile vize ve final sınavları online mı, uzaktan mı?

YÖK'ün konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Üniversite sınavları nasıl olacak? Üniversitelerde uzaktan eğitim kararı ile vize ve final sınavları online mı, uzaktan mı?

ÜNİVERSİTE VİZE FİNAL SINAVLARI NASIL OLACAK, ONLİNE MI?

En son pandemi döneminde uygulamaya geçen uzaktan eğitimde olduğu gibi bu dönem de sınavların online gerçekleşmesi bekleniyor.

Ancak konuya dair resmi bir açıklama gelmedi. YÖK tarafından detaylı açıklama bekleniyor.

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