Haberler Yaşam Üniversite sınavları nasıl olacak? Üniversitelerde uzaktan eğitim kararı ile vize ve final sınavları online mı, uzaktan mı?

Giriş Tarihi: 15.02.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 16:09

7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzyılın felaketi acı tabloyu gözler önüne serdi. Milli yas ve OHAL ilan edilirken bu kapsamda çeşitli kararlar alındı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı üniversitelerde uzaktan eğitim kararı da onlardan biri. Öğrenciler üniversite sınavları online mı olacak sorusuna yanıt arıyor. Vize ve finallerin nasıl yapılacağını merak edenler araştırmalara başladı. Üniversitelerde vize ve final sınavları nasıl olacak, uzaktan mı soruları gündemde. Peki, üniversite sınavları online mı olacak? İşte, detaylar…