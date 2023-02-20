Üniversite sınavları uzaktan olacak, nasıl yapılacak? 2023 Bahar dönemi vize ve final üniversite sınavları online mı olacak?

YÖK son dakika açıklaması ile üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alındı. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi ardından sonuçlar değerlendirilerek bahar döneminin uzaktan işlenmesine karar verildi. Kararla birlikte üniversite sınavları uzaktan mı olacak, nasıl yapılacak soruları yanıt arıyor. Yükseköğretim öğrencileri için alınan kararlar Nisan ayında yeniden değerlendirilecek. Başlangıç dönemi için vize ve final üniversite sınavları online mı olacak sorusu gündemde. Peki, 2023 bahar dönemi üniversite sınavları online mı olacak? İşte, merak edilenler…