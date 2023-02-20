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Haberler Yaşam Üniversite sınavları uzaktan olacak, nasıl yapılacak? 2023 Bahar dönemi vize ve final üniversite sınavları online mı olacak?
Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 10:07

Üniversite sınavları uzaktan olacak, nasıl yapılacak? 2023 Bahar dönemi vize ve final üniversite sınavları online mı olacak?

YÖK son dakika açıklaması ile üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alındı. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi ardından sonuçlar değerlendirilerek bahar döneminin uzaktan işlenmesine karar verildi. Kararla birlikte üniversite sınavları uzaktan mı olacak, nasıl yapılacak soruları yanıt arıyor. Yükseköğretim öğrencileri için alınan kararlar Nisan ayında yeniden değerlendirilecek. Başlangıç dönemi için vize ve final üniversite sınavları online mı olacak sorusu gündemde. Peki, 2023 bahar dönemi üniversite sınavları online mı olacak? İşte, merak edilenler…

Üniversite sınavları uzaktan olacak, nasıl yapılacak? 2023 Bahar dönemi vize ve final üniversite sınavları online mı olacak?

Üniversite sınavları uzaktan mı olacak merak konusu. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 40 binden fazla kişi hayatını kaybederken kurtulanlar ise yaşam yerlerini kaybetti. Bu sebeple eğitim ve öğretim için de yeni kararlar alındı. YÖK tarafından açıklanan uzaktan eğitim kararı birçok üniversitede uygulamaya konmaya hazırlanıyor. Öğrenciler üniversite sınavları online mı olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 üniversite vize ve final sınavları nasıl olacak, uzaktan mı? İşte, detaylar…

Üniversite sınavları uzaktan olacak, nasıl yapılacak? 2023 Bahar dönemi vize ve final üniversite sınavları online mı olacak?

YÖK BAŞKANI ÖZVAR AÇIKLADI: NİSAN AYINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK!

YÖK Başkanı Özvar, Nisan ayında hibrit öğrenim seçeneği ele alınacak açıklamasında bulundu.

Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.

YÖK Başkanı bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.

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Üniversite sınavları uzaktan olacak, nasıl yapılacak? 2023 Bahar dönemi vize ve final üniversite sınavları online mı olacak?

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖK son dakika açıklaması ile üniversiteler 20 Şubat tarihi itibarıyla uzaktan eğitimle dönemlerine başlayabilecek. Alınan uzaktan eğitim kararı Nisan ayı itibarıyla yeniden değerlendirilecek hibrit veya harmanlanmış eğitim seçenekleri görüşülecek.

Üniversite sınavları uzaktan olacak, nasıl yapılacak? 2023 Bahar dönemi vize ve final üniversite sınavları online mı olacak?

ÜNİVERSİTE SINAVLARI NASIL OLACAK, ONLİNE MI?

En son pandemi döneminde uygulamaya geçen uzaktan eğitimde olduğu gibi bu dönem de vize ve final sınavlarının online gerçekleşmesi bekleniyor.

Üniversite sınavları uzaktan olacak, nasıl yapılacak? 2023 Bahar dönemi vize ve final üniversite sınavları online mı olacak?

Nisan ayına kadar yapılacak sınavlarda okulların kendi online sistemlerini kullanacağı öngörülüyor. Nisan ayıyla birlikte YÖK yeniden açıklama yapacak.

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