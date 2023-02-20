Üniversite sınavları uzaktan olacak, nasıl yapılacak? 2023 Bahar dönemi vize ve final üniversite sınavları online mı olacak?

Üniversite sınavları uzaktan mı olacak merak konusu. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 40 binden fazla kişi hayatını kaybederken kurtulanlar ise yaşam yerlerini kaybetti. Bu sebeple eğitim ve öğretim için de yeni kararlar alındı. YÖK tarafından açıklanan uzaktan eğitim kararı birçok üniversitede uygulamaya konmaya hazırlanıyor. Öğrenciler üniversite sınavları online mı olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 üniversite vize ve final sınavları nasıl olacak, uzaktan mı? İşte, detaylar…