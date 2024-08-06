Giriş Tarihi: 06.08.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
10:44
ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI 2024 | YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı, hangi gün?
Üniversiteli adaylar için YKS tercih süreci sona erdi. 2 Ağustos tarihinde son bulması beklenen tercih süreci, 4 Ağustos tarihine kadar uzatılmıştı. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bu kapsamda ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? İşte, detaylar…