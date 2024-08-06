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Giriş Tarihi: 06.08.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:44

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI 2024 | YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı, hangi gün?

Üniversiteli adaylar için YKS tercih süreci sona erdi. 2 Ağustos tarihinde son bulması beklenen tercih süreci, 4 Ağustos tarihine kadar uzatılmıştı. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bu kapsamda ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? İşte, detaylar…

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI 2024 | YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı, hangi gün?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. 24 tercih hakkının bulunduğu listede adaylar için tercih süreci sona erdi. Üniversite kayıt tarihinden önce sonuçların açıklanması beklenirken gözler ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresine çevrildi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI 2024 | YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı, hangi gün?

TERCİH SÜRECİ BİTTİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin 4 Ağustos'a uzatıldığını bildirmişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini belirterek, "Kontrollerinizi yapmanızı ve işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatıyor, tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI 2024 | YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı, hangi gün?

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının, 4 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI 2024 | YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı, hangi gün?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI 2024 | YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı, hangi gün?

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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