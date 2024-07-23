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YKS 2024 Üniversite tercihleri ne zaman? 2024 ÖSYM tercih kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve taban puanları
Giriş Tarihi: 23.07.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
10:14
YKS 2024 Üniversite tercihleri ne zaman? 2024 ÖSYM tercih kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve taban puanları
YKS tercih kılavuzu 2024 yayında. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanması ardından adaylar hedefledikleri bölüm ve üniversite özelinde YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlara göre tercih başvurusu yapacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yapılacak başvurular kılavuz kapsamında işleyecek. Peki; Üniversite tercihleri ne zaman? İşte, YKS tercih tarihleri...