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Haberler Yaşam YKS 2024 Üniversite tercihleri ne zaman? 2024 ÖSYM tercih kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve taban puanları
Giriş Tarihi: 23.07.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:14

YKS 2024 Üniversite tercihleri ne zaman? 2024 ÖSYM tercih kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve taban puanları

YKS tercih kılavuzu 2024 yayında. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanması ardından adaylar hedefledikleri bölüm ve üniversite özelinde YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlara göre tercih başvurusu yapacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yapılacak başvurular kılavuz kapsamında işleyecek. Peki; Üniversite tercihleri ne zaman? İşte, YKS tercih tarihleri...

YKS 2024 Üniversite tercihleri ne zaman? 2024 ÖSYM tercih kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve taban puanları

Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor belli oldu. YKS tercih tarihleri süresince adaylar https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden bölümleri ve üniversiteleri sıralayacak. Daha sonra yerleştirme sonuçlarını bekleyecek aday öğrenciler için heyecan dorukta. YÖKATLAS üzerinden bakılan üniversite taban puanları yanı sıra tercih robotu da adayların gündeminde olacak. İşte, 2024 YKS tercih kılavuzu...

YKS 2024 Üniversite tercihleri ne zaman? 2024 ÖSYM tercih kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve taban puanları

YKS TERCİH GÜNLERİ İÇİN GERİ SAYIM!

3 oturumda gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024); bilinen adıyla üniversite sınavı sonrası adaylar puanlarına kavuştu. Sonuç belgelerine erişen adaylar üniversite tercihleri için geri sayımda.

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YKS 2024 Üniversite tercihleri ne zaman? 2024 ÖSYM tercih kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve taban puanları

YKS TERCİH TARİHLERİ 2024

YKS tercih tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu. Buna göre üniversite tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Tercih sürecinde izlenecek adımlar kılavuz ile yayında:

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2024 Üniversite tercihleri ne zaman? 2024 ÖSYM tercih kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve taban puanları

YKS TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2024 Üniversite tercihleri ne zaman? 2024 ÖSYM tercih kılavuzu ile YKS tercih tarihleri ve taban puanları

ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YÖK Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

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