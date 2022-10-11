Haberler Yaşam Üniversite ulaşım desteği Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu! 2022 Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır, ne kadar?

Giriş Tarihi: 11.10.2022 08:14 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 08:16

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Kabine Toplantısı sonunda açıklama yapan Başkan Erdoğan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği konusunda bir müjde verdi. Yılda iki defa verilmesi planlanan devlet desteği ile öğrencilerin ailelerinin yanına gidip gelmesi, farklı şehirlerde okumalarına destek sağlanacak. Milyonlarca üniversiteli soruyor: Üniversite ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır? Enflasyonla mücadele kapsamında öğrenciden emekliye her vatandaş için destek projeleri üretilmeye devam ediyor. Peki, 2022 üniversite ulaşım desteği/yardımı ne kadar, kaç TL, ne zaman verilecek? İşte, tüm merak edilenler…