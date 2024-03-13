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Üniversitede 38 kız öğrenciye cinsel taciz: Ders anlatırken masanın altında...
Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
13:50
Üniversitede 38 kız öğrenciye cinsel taciz: Ders anlatırken masanın altında...
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde cinsel taciz suçlamasıyla üniversite yönetimi tarafından açığa alınan öğretim üyesi O.S. ile ilgili yeni detaylar otaya çıktı. Tacize uğrayan kız öğrencilerin çığlığını gündeme taşıyan Sabah, bu kez de 2018 ve 2019 yıllarında tacize maruz kalan 38 kız öğrencinin ifadelerine ulaştı. Öğrencilerin anlattıkları mide bulandırdı.