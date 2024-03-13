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Haberler Yaşam Üniversitede 38 kız öğrenciye cinsel taciz: Ders anlatırken masanın altında...
Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 13:50

Üniversitede 38 kız öğrenciye cinsel taciz: Ders anlatırken masanın altında...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde cinsel taciz suçlamasıyla üniversite yönetimi tarafından açığa alınan öğretim üyesi O.S. ile ilgili yeni detaylar otaya çıktı. Tacize uğrayan kız öğrencilerin çığlığını gündeme taşıyan Sabah, bu kez de 2018 ve 2019 yıllarında tacize maruz kalan 38 kız öğrencinin ifadelerine ulaştı. Öğrencilerin anlattıkları mide bulandırdı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Üniversitede 38 kız öğrenciye cinsel taciz: Ders anlatırken masanın altında...

SABAH, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde yaşanan, tüm Türkiye'nin konuştuğu tacizle ilgili yeni detaylara ulaştı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde derslerine giren kız öğrencilerini not düşürmekle tehdit ederek taciz ettiği ileri sürülen Dr. öğretim üyesi O.S.'nin 2018 yılında 18, 2019 yılında ise19 kızı taciz ettiği ortaya çıktı.

Üniversitede 38 kız öğrenciye cinsel taciz: Ders anlatırken masanın altında...

ANLATTIKLARI MİDE BULANDIRDI
Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi E.Ş. 06.07.2018 tarihinde fakülte dekanlığına başvurarak öğretim görevlisi O.S.'den sınıftaki davranışlarından dolayı rahatsız olduğunu belirtti. E.Ş. ifadesinde, "Derslerde sürekli cinsel konulara değinmesi ben ve arkadaşlarımı rahatsız etmeye başlamıştı.

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Üniversitede 38 kız öğrenciye cinsel taciz: Ders anlatırken masanın altında...

Bir gün elini omzuma atıp bana burs sağlayabileceğinden bahsetti. Kabul etmeyince notlarım üzerinden bana baskı kurmaya başladı.

Üniversitede 38 kız öğrenciye cinsel taciz: Ders anlatırken masanın altında...

Sürekli evime gelmek istediğini söylüyordu. Üniversite dışı konferanslara birlikte gitmeyi teklif etti ancak kabul etmeyince üzerimde psikolojik baskı kurmaya başladı" dedi.

Üniversitede 38 kız öğrenciye cinsel taciz: Ders anlatırken masanın altında...

"BİR KADINA DOKUNMAK ÇOK GÜZEL"
Yine aynı fakültenin üçüncü sınıf öğrencisi K.Y. 2018 yılındaki şikayetinde, "Ders sırasında masa aralarında dolaşırken bacağını bacağıma sürtmeye başladı.

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