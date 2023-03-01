ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, ne zaman açılacak? YÖK açıklaması ile 2022-2023 Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman bitecek, hibrit olacak mı?

Türkiye'yi derinden yaralayan Kahramanmaraş felaketi ardından üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alındı. YÖK tarafından yapılan açıklama sonrası detaylar netleşirken binlerce üniversiteli yüz yüze eğitime geçilecek olan o tarihi merak ediyor. Bu kapsamda "Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitecek?" soruları yanıt arıyor. Son açıklamada verilen kararın Nisan ayında yeniden gözden geçirileceği kaydedilmişti. Peki, Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte o detaylar ve son durum.