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Giriş Tarihi: 01.03.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 10:30

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, ne zaman açılacak? YÖK açıklaması ile 2022-2023 Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman bitecek, hibrit olacak mı?

Türkiye'yi derinden yaralayan Kahramanmaraş felaketi ardından üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alındı. YÖK tarafından yapılan açıklama sonrası detaylar netleşirken binlerce üniversiteli yüz yüze eğitime geçilecek olan o tarihi merak ediyor. Bu kapsamda "Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitecek?" soruları yanıt arıyor. Son açıklamada verilen kararın Nisan ayında yeniden gözden geçirileceği kaydedilmişti. Peki, Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte o detaylar ve son durum.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, ne zaman açılacak? YÖK açıklaması ile 2022-2023 Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman bitecek, hibrit olacak mı?

Üniversitelerdeki uzaktan eğitim kararı sonrası gözler YÖK'ten gelecek açıklamalara çevrildi. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı uzaktan öğretim (online) ile yürütüleceği kaydedilirken bu noktada ise "Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitecek?" soruları yanıt arıyor. Nisan ayında alınan karar yeniden gözden geçirilecek ve şartların elverişli hale gelmesi durumunda hibrit sistemi değerlendirmeye alacak. Peki, üniversiteler açılacak mı, ne zaman? İşte YÖK açıklaması.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, ne zaman açılacak? YÖK açıklaması ile 2022-2023 Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman bitecek, hibrit olacak mı?

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİME DÖNECEK Mİ?

Özvar, deprem felaketi sonrası illerin tekrar kalkınmasında üniversitelere önemli roller düştüğünü belirterek, "2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümler için bir dizi kararlar aldık" dedi.

İşte YÖK Başkanı Özvar'ın uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ve hibrit eğitim konusunda yaptığı o açıklamalar:

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ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, ne zaman açılacak? YÖK açıklaması ile 2022-2023 Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman bitecek, hibrit olacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

"20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir."

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, ne zaman açılacak? YÖK açıklaması ile 2022-2023 Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman bitecek, hibrit olacak mı?

UYGULAMALI PROGRAMLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECEK

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda eğitim gören öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürebileceğini kaydetti.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, ne zaman açılacak? YÖK açıklaması ile 2022-2023 Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman bitecek, hibrit olacak mı?

Özvar, özel öğrenci ve kayıt dondurma durumu hakkında, "Özel öğrencilikle ilgili de bazı kararlar aldık. Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi" dedi.

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