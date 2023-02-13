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Haberler Yaşam YÖK SON DAKİKA: Üniversiteler açılacak mı, tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitim başladı mı?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 08:10

YÖK SON DAKİKA: Üniversiteler açılacak mı, tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitim başladı mı?

Üniversiteler uzaktan eğitim kararı ve online dersler sürecine hazırlanmaya başladı. Yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş depremi ardından tüm okullarda olduğu gibi yükseköğretim kurumları için de tatil kararı alındı. YÖK açıklaması ile takip edilen süreçte yeni dönemin ne zaman ve nasıl devam edeceğini merak eden öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak, ne zamana kadar tatil, kaç gün sorularına yanıt arıyordu. Beklenen açıklama geldi. Üniversiteler açılacak mı, kapandı mı sorusu yanıtlandı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitim dersleri hangi tarihte başlayacak? İşte, o açıklama…

YÖK SON DAKİKA: Üniversiteler açılacak mı, tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitim başladı mı?

Üniversiteler ne zamana kadar tatil, hangi illerde soruları yanıt arıyordu. On ilde yıkıcı etkiler bırakan ve 25 binden fazla can kaybına neden olan deprem felaketi ardından sosyal hayatın devamlılığında çeşitli kararlar alındı. O kararların biri de YÖK'ten geldi. Uzaktan eğitim kararı sonrası üniversiteler açılacak mı, tatil mi sorusu da yanıt bulmuş oldu. Önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri online süreç ne zaman sonlanacak merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte? İşte, detaylar…

YÖK SON DAKİKA: Üniversiteler açılacak mı, tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitim başladı mı?

SON DAKİKA: ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

''Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.''

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YÖK SON DAKİKA: Üniversiteler açılacak mı, tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitim başladı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) konuya ilişkin açıklama geldi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

YÖK SON DAKİKA: Üniversiteler açılacak mı, tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitim başladı mı?

TÜM TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmişti.

YÖK SON DAKİKA: Üniversiteler açılacak mı, tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitim başladı mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Türkiye genelinde tüm üniversitelerde yıl sonuna kadar uzaktan eğitime geçildi. Üniversitelerin tamamının KYK'ye ait yurtları depremzedelere tahsis edilecek.

Bu nedenle 81 ilde üniversitelerde yüz yüze eğitim öğretim olmayacak. Kurumların bir sonraki dönem yüz yüze sürece dönmesi bekleniyor.

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