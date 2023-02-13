Haberler Yaşam YÖK SON DAKİKA: Üniversiteler açılacak mı, tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitim başladı mı?

Giriş Tarihi: 13.02.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 08:10

Üniversiteler uzaktan eğitim kararı ve online dersler sürecine hazırlanmaya başladı. Yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş depremi ardından tüm okullarda olduğu gibi yükseköğretim kurumları için de tatil kararı alındı. YÖK açıklaması ile takip edilen süreçte yeni dönemin ne zaman ve nasıl devam edeceğini merak eden öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak, ne zamana kadar tatil, kaç gün sorularına yanıt arıyordu. Beklenen açıklama geldi. Üniversiteler açılacak mı, kapandı mı sorusu yanıtlandı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitim dersleri hangi tarihte başlayacak? İşte, o açıklama…