Haberler Yaşam Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitime geçecek mi? YÖK ile üniversiteler ne zaman açılacak 2023?

Giriş Tarihi: 23.02.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 09:18

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi ardından YÖK tarafından 2023 Bahar dönemi için üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alındı. Kararın ilerleyen aylarda yeniden değerlendirileceğini aktaran Başkan Erol Özvar'ın açıklaması ardından üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitime geçecek mi soruları yanıt arıyor. Hibrit eğitim seçeneğini de gündemdeki yerini alırken öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte sorularına yanıt arıyor. Peki, üniversiteler açılacak mı, online mı olacak? İşte, tüm merak edilenler…