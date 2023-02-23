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Haberler Yaşam Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitime geçecek mi? YÖK ile üniversiteler ne zaman açılacak 2023?
Giriş Tarihi: 23.02.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 09:18

Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitime geçecek mi? YÖK ile üniversiteler ne zaman açılacak 2023?

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi ardından YÖK tarafından 2023 Bahar dönemi için üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alındı. Kararın ilerleyen aylarda yeniden değerlendirileceğini aktaran Başkan Erol Özvar'ın açıklaması ardından üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitime geçecek mi soruları yanıt arıyor. Hibrit eğitim seçeneğini de gündemdeki yerini alırken öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte sorularına yanıt arıyor. Peki, üniversiteler açılacak mı, online mı olacak? İşte, tüm merak edilenler…

Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitime geçecek mi? YÖK ile üniversiteler ne zaman açılacak 2023?

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Uzaktan eğitim kararı ardından araştırmalar devam ediyor. Afet bölgesinde ve diğer illerde öğrenciler derslerine ne zaman yüz yüze devam edeceklerini merak ediyor. Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitime geçecek mi soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili YÖK son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki, üniversiteler online mı olacak? İşte, son açıklamalar…

Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitime geçecek mi? YÖK ile üniversiteler ne zaman açılacak 2023?

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİME DÖNECEK Mİ?

Özvar, deprem felaketi sonrası illerin tekrar kalkınmasında üniversitelere önemli roller düştüğünü belirterek, "2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümler için bir dizi kararlar aldık" dedi.

İşte YÖK Başkanı Özvar'ın uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ve hibrit eğitim konusunda yaptığı o açıklamalar:

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Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitime geçecek mi? YÖK ile üniversiteler ne zaman açılacak 2023?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

"20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir."

Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitime geçecek mi? YÖK ile üniversiteler ne zaman açılacak 2023?

UYGULAMALI PROGRAMLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECEK

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda eğitim gören öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürebileceğini kaydetti.

Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitime geçecek mi? YÖK ile üniversiteler ne zaman açılacak 2023?

Özvar, özel öğrenci ve kayıt dondurma durumu hakkında, "Özel öğrencilikle ilgili de bazı kararlar aldık. Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi" dedi.

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