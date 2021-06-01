Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak, Bu dönem yüz yüze eğitime geçecek mi? Cumhurbaşkanı Üniversiteler için tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre; 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvim için başlangıç tarihi açıklanmış oldu. Ülke çapında kademeli normalleşmenin ikinci aşaması 1 Haziran yani bugün itibarıyla başlarken öte yandan ilkokul, ortaokul ve liselerin bu hafta ve önümüzdeki hafta peyderpey okullarına döneceği duyuruldu. Buna göre; "Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak, yüzyüze eğitime geçecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Buna göre gelecek sene akademik takvim Eylül ayının ortalarına doğru başlamış olacak. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar…