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Haberler Yaşam Üniversiteler kapanacak mı, online eğitime geçilecek mi? 2022 Üniversiteler kapanır mı?
Giriş Tarihi: 07.01.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 09:28

Üniversiteler kapanacak mı, online eğitime geçilecek mi? 2022 Üniversiteler kapanır mı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerin kapanıp kapanmayacağına ilişkin açıklama geldi. Geçen sene koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime geçilirken bu sene de aynı sistemin uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Omicron varyantı diğer koronavirüs varyantlarından daha hızlı yayılması ile dikkat çekerken son dönemlerde ınfluenza vakalarında da artış yaşandı. Bununla beraber eğitim ve öğretimde yeniden online sisteme dönüş konusu gündeme geldi. Peki Üniversiteler kapanacak mı, online eğitime geçilecek mi? 2022 YÖK ile Üniversiteler kapanır mı? İşte bilgiler…

Üniversiteler kapanacak mı, online eğitime geçilecek mi? 2022 Üniversiteler kapanır mı?

Üniversiteler kapanacak mı, son durum ne sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Omicron varyantının hızla yayılması endişe verirken üniversitelerin kapanacağına yönelik çeşitli iddialar peş peşe geliyor. Son olarak bazı üniversiteler online eğitim kararı alındı. Peki Üniversiteler kapanacak mı, online eğitime geçilecek mi? 2022 Üniversiteler kapanır mı?

Üniversiteler kapanacak mı, online eğitime geçilecek mi? 2022 Üniversiteler kapanır mı?

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI, ONLİNE MI OLACAK?

Üniversitelerin kapanmasına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Bazı üniversiteler hibrit ve online eğitime geçtiğini duyuruyor.

YÖK BAŞKANI DUYURDU!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, artan vaka sayılarını takip ettiklerini belirterek, "Üniversitelerimiz, salgınla ilgili olarak ellerindeki veriye bakarak ve ildeki hıfzıssıhha kurulu, valilik ve diğer ilgili birimlerle istişareler etmek suretiyle üniversiteleriyle alakalı kararlar alabilecektir" dedi.

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Üniversiteler kapanacak mı, online eğitime geçilecek mi? 2022 Üniversiteler kapanır mı?

ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI OLACAK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok üniversite hibrit ve online eğitime geçti. Üniversitelerin aldıkları karar sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. Online eğitim kararı alan bazı üniversiteler işe şöyle;

İTÜ'DEN AÇIKLAMA

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Aldığımız tedbirler kapsamında 2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildi. Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek, sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası'ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze yapılacak."

IŞIK ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Işık Üniversitesi sosyal medya hesabından "Ülke genelinde artan COVID-19 vakaları sebebiyle ek tedbirler alma ihtiyacı doğdu. Üniversite senatosu 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren 9 Ocak 2022 tarihine kadar uzaktan (online) eğitim kararı aldı. Uygulamalı derslerin fiziki ya da uzaktan (online) yapılmasıyla ilgili olarak Fakülte ve Müdürlükler ayrıca karar alacak, kararları zaman yitirmeksizin duyuracak" açıklamasını yaptı.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA!

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Final sınavları da online düzenlenecek.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA!

Boğaziçi Üniversitesi 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini açıkladı.

Üniversiteler kapanacak mı, online eğitime geçilecek mi? 2022 Üniversiteler kapanır mı?

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Beykent Üniversitesinden yapılan açıklamada 2021-2022 eğitim yılı güz döneminde Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıfların tüm dersleri, Diş Hekimliği Fakültesinin tüm uygulamalı dersleri ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin bazı uygulamalı derslerinin dışında kalan tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programı ile Yabancı Diller Yüksekokulu derslerinin 3 Ocak itibariyle güz dönemi sonuna kadar çevrimiçi yapılacağı duyuruldu.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

Haliç Üniversitesinin resmi internet sitesinden yayınlanan bilgiye göre teorin derslerin online yapılması, uygulamalı ders ve stajların yüz yüze yapılması kararı alındığını duyurdu. Haliç Üniversitesi alınan senato kararı gereği güz yarıyılı sınavlarını yüz yüze olarak gerçekleştirecek.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ

Beykoz Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Omicron varyantının yayılma hızı ve riskleri göz önünde bulundurularak üniversite senatosunun 4-9 Ocak tarihleri arasında geçerli olmak üzere lisansüstü, lisans, ön lisans seviyesi ile hazırlık sınıflarında uygulamalı derslerin haricinde diğer tüm derslerin çevrimiçi yapılması kararı alındığını duyurdu.

GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Gedik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada güz döneminin 12. haftasından itibaren üniversitenin tüm bölüm ve programlarında teorik derslerin dönem sonuna kadar çevrimiçi yapılacağı, uygulamalı derslerin ise yüz yüze programlandığı şekilde devam edilecek.

Üniversiteler kapanacak mı, online eğitime geçilecek mi? 2022 Üniversiteler kapanır mı?
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