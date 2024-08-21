Giriş Tarihi: 21.08.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
17:44
Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024 2025 YÖK akademik takvim ile özel ve devlet üniversiteleri açılış tarihi beli oldu mu?
YÖK 2024-2025 akademik takvim ile üniversitelerin açılış tarihi gündemde. 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü başlayan üniversite kayıtları sonrasında milyonları aşkın öğrenci üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında? İşte, 2024 2025 YÖK akademik takvim ile üniversitelerin açılış tarihi!