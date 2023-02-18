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Giriş Tarihi: 18.02.2023 21:38 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 21:40

Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? YÖK açıkladı: Üniversitelerde hibrit ve uzaktan eğitim...

Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin ardından eğitimde de peş peşe kararlar duyuruldu. Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu şimdilerde binlerce üniversitelinin gündeminde iken YÖK Başkanı Erol Özvar'dan uzaktan ve hibrit eğitime geçişle ilgili önemli açıklamalar geldi. 20 Şubat tarihinde Bahar döneminin başlayacağı bilinirken yükseköğrenim öğrencileri ülkenin dört bir yanında gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? İşte hibrit ve uzaktan eğitim ile ilgili gelen YÖK açıklaması…

Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? YÖK açıkladı: Üniversitelerde hibrit ve uzaktan eğitim...

2022-2023 akademik yılı bahar dönemi öncesinde üniversitelerde uzaktan eğitim kararı duyuruldu. 20 Şubat tarihinde Bahar döneminin başlayacağı bilinirken bir yandan da "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusu gündemde. YÖK Başkanı Erol Özvar'dan son olarak detaylı bir açıklama geldi. Buna göre; alınan uzaktan eğitim kararının Nisan ayında yeniden gözden geçirileceği bildirildi. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte YÖK açıklamasının detayları.

Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? YÖK açıkladı: Üniversitelerde hibrit ve uzaktan eğitim...

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar uzaktan eğitim için 20 Şubat tarihini işaret etti.

YÖK BAŞKANI: ÜNİVERSİTELER İÇİN BİR DİZİ KARARLAR ALDIK

Özvar, deprem felaketi sonrası illerin tekrar kalkınmasında üniversitelere önemli roller düştüğünü belirterek, "2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümler için bir dizi kararlar aldık" dedi.

İşte YÖK Başkanı Özvar'ın uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ve hibrit eğitim konusunda yaptığı o açıklamalar:

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Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? YÖK açıkladı: Üniversitelerde hibrit ve uzaktan eğitim...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

"20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir."

Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? YÖK açıkladı: Üniversitelerde hibrit ve uzaktan eğitim...

YGULAMALI PROGRAMLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECEK

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda eğitim gören öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürebileceğini kaydetti.

Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? YÖK açıkladı: Üniversitelerde hibrit ve uzaktan eğitim...

Özvar, özel öğrenci ve kayıt dondurma durumu hakkında, "Özel öğrencilikle ilgili de bazı kararlar aldık. Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi" dedi.

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