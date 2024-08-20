Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında? 2024 2025 YÖK akademik takvim ile üniversiteleri açılış tarihi belli oldu mu?

2024-2025 Eğitim Öğretim dönemine sayılı gün kala üniversite kayıt süreci başladı. Milyonları aşkın öğrencinin kayıtlarını online ve yüz yüze yaptırmaya başladığı süreçte, üniversitelerin açılış tarihi gündemde. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024 2025 YÖK akademik takvim ile üniversitelerin açılış tarihi!