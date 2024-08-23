Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 23.08.2024 23:52 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 23:52

Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında? 2024 2025 YÖK akademik takvim ile üniversiteleri açılış tarihi gündemde!

YÖK 2024-2025 akademik takvim ile üniversitelerin açılış tarihi gündemde. 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü başlayan üniversite kayıtları sonrasında milyonları aşkın öğrenci üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında? İşte, 2024 2025 YÖK akademik takvim ile üniversitelerin açılış tarihi!

Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında? 2024 2025 YÖK akademik takvim ile üniversiteleri açılış tarihi gündemde!

2024-2025 Eğitim Öğretim dönemine sayılı gün kala üniversite kayıt süreci başladı. Milyonları aşkın öğrencinin kayıtlarını online ve yüz yüze yaptırmaya başladığı süreçte, üniversitelerin açılış tarihi gündemde. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024 2025 YÖK akademik takvim ile üniversitelerin açılış tarihi!

Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında? 2024 2025 YÖK akademik takvim ile üniversiteleri açılış tarihi gündemde!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıtları, adayların E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Adayların, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları önemlidir. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri gerekmeyebilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında? 2024 2025 YÖK akademik takvim ile üniversiteleri açılış tarihi gündemde!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak, elektronik kayıtlar (online) ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında? 2024 2025 YÖK akademik takvim ile üniversiteleri açılış tarihi gündemde!

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversite ders başı tarihleri her üniversitenin akademik başlangıç yılı farklı olduğu için derslerin başlangıç tarihine göre kamuoyuyla paylaşım yapılacak.

Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında? 2024 2025 YÖK akademik takvim ile üniversiteleri açılış tarihi gündemde!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA