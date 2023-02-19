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Giriş Tarihi: 19.02.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 15:27

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN, hangi tarihte açılacak, uzaktan eğitim mi olacak? YÖK’ten üniversitelerin açılış tarihi için açıklama geldi

Üniversitelerin açılış tarihi için YÖK tarafından son dakika açıklaması geldi. Asrın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin ardından eğitim ve öğretime ara verilmişti. Şimdi ise gözler 'Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte' sorusunun yanıtına çevrildi. Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin, YÖK Başkanı Erol Özvar'dan açıklama geldi. Özvar, uzaktan ve hibrit eğitime geçişle ilgili önemli bilgiler verdi. Peki, üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte üniversitelerin açılış tarihi ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamaları;

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN, hangi tarihte açılacak, uzaktan eğitim mi olacak? YÖK’ten üniversitelerin açılış tarihi için açıklama geldi

Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte soruları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Üniversitelerin başlayacağı tarih 20 Şubat olarak bilinirken, YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamalarla kafalardaki soru işaretlerini kaldırdı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte üniversitelerin açılış tarihi…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN, hangi tarihte açılacak, uzaktan eğitim mi olacak? YÖK’ten üniversitelerin açılış tarihi için açıklama geldi

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar uzaktan eğitim için 20 Şubat tarihini işaret etti.

YÖK BAŞKANI: ÜNİVERSİTELER İÇİN BİR DİZİ KARARLAR ALDIK

Özvar, deprem felaketi sonrası illerin tekrar kalkınmasında üniversitelere önemli roller düştüğünü belirterek, "2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümler için bir dizi kararlar aldık" dedi.

İşte YÖK Başkanı Özvar'ın uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ve hibrit eğitim konusunda yaptığı o açıklamalar:

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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN, hangi tarihte açılacak, uzaktan eğitim mi olacak? YÖK’ten üniversitelerin açılış tarihi için açıklama geldi

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

"20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir."

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN, hangi tarihte açılacak, uzaktan eğitim mi olacak? YÖK’ten üniversitelerin açılış tarihi için açıklama geldi

YGULAMALI PROGRAMLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECEK

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda eğitim gören öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürebileceğini kaydetti.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN, hangi tarihte açılacak, uzaktan eğitim mi olacak? YÖK’ten üniversitelerin açılış tarihi için açıklama geldi

Özvar, özel öğrenci ve kayıt dondurma durumu hakkında, "Özel öğrencilikle ilgili de bazı kararlar aldık. Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi" dedi.

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