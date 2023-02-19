Haberler Yaşam ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN, hangi tarihte açılacak, uzaktan eğitim mi olacak? YÖK’ten üniversitelerin açılış tarihi için açıklama geldi

Giriş Tarihi: 19.02.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 15:27

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN, hangi tarihte açılacak, uzaktan eğitim mi olacak? YÖK’ten üniversitelerin açılış tarihi için açıklama geldi

Üniversitelerin açılış tarihi için YÖK tarafından son dakika açıklaması geldi. Asrın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin ardından eğitim ve öğretime ara verilmişti. Şimdi ise gözler 'Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte' sorusunun yanıtına çevrildi. Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin, YÖK Başkanı Erol Özvar'dan açıklama geldi. Özvar, uzaktan ve hibrit eğitime geçişle ilgili önemli bilgiler verdi. Peki, üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte üniversitelerin açılış tarihi ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamaları;