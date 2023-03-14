Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman sorusuna YÖK Başkanı Özvar’dan yanıt! Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili sorgulamalar sürerken son noktayı YÖK açıklaması koydu. Kahramanmaraş depremi sonrası üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Daha sonra yüz yüze eğitim kararının yeniden düşünüleceği açıklandı. Lisans ve önlisans eğitimlerine kaldığı yerden devam eden öğrenciler Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, başlayacak mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman?