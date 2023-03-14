Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman sorusuna YÖK Başkanı Özvar’dan yanıt! Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı?

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde ağır yıkıma neden olan deprem dolasıyla eğitime ara verilmişti. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili aldıkları kararı duyurdu. Üniversitelerle ilgili çalışmalarını tamamlayan YÖK, nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde yüz yüze eğitimi yeniden başlatacaklarının sinyalini verdi. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman? İşte, YÖK'ten üniversitelerle ilgili son durum bilgisi