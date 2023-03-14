Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman sorusuna YÖK Başkanı Özvar'dan yanıt! Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 15:30

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman sorusuna YÖK Başkanı Özvar'dan yanıt! Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı?

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde ağır yıkıma neden olan deprem dolasıyla eğitime ara verilmişti. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili aldıkları kararı duyurdu. Üniversitelerle ilgili çalışmalarını tamamlayan YÖK, nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde yüz yüze eğitimi yeniden başlatacaklarının sinyalini verdi. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman? İşte, YÖK'ten üniversitelerle ilgili son durum bilgisi

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman sorusuna YÖK Başkanı Özvar’dan yanıt! Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili sorgulamalar sürerken son noktayı YÖK açıklaması koydu. Kahramanmaraş depremi sonrası üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Daha sonra yüz yüze eğitim kararının yeniden düşünüleceği açıklandı. Lisans ve önlisans eğitimlerine kaldığı yerden devam eden öğrenciler Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, başlayacak mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman sorusuna YÖK Başkanı Özvar’dan yanıt! Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman sorusuna YÖK Başkanı Özvar’dan yanıt! Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı?

ÜNİVERSİTELER NİSAN'DA AÇILACAK MI?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.

Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı. Ancak nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği duyuruldu.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman sorusuna YÖK Başkanı Özvar’dan yanıt! Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı?

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir" dedi.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman sorusuna YÖK Başkanı Özvar’dan yanıt! Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA