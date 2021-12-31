Yeni yılda okullar ve üniversiteler uzaktan online eğitim mi olacak? Üniversiteler online (çevrimiçi) eğitime mi dönüyor, okullar kapanacak mı?

Bakan Özer yüz yüze eğitim ile ilgili son açıklamasında şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağı biliyoruz. En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. En az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da yüzde 36'ya yükseldi.