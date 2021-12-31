Yeni yılda okullar ve üniversiteler uzaktan online eğitim mi olacak? Üniversiteler online (çevrimiçi) eğitime mi dönüyor, okullar kapanacak mı?

Son dönemde binlerce öğrencinin gündeminde okulların uzaktan yani diğer tabirleriyle online ve çevrimiçi eğitime dönüp dönmeyeceği konusu yer alıyor. Ülkemizdeki vaka artışıyle beraber hızla yayılan varyantlar bazı üniversitelerde teorik derslerin online eğitime dönmesine neden oldu. Bu açıklamaların ardından ise "Okullar kapanacak mı, üniversiteler online (çevrimiçi) eğitim mi olacak?" soruları yanıt arıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de pozitif vaka sayısı 30 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Peki, Okullar kapanacak mı, üniversiteler online eğitime mi dönecek, hangi okullar online eğitime geçti? İşte detaylar...