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Giriş Tarihi: 31.12.2021 01:39 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 06:16

Yeni yılda okullar ve üniversiteler uzaktan online eğitim mi olacak? Üniversiteler online (çevrimiçi) eğitime mi dönüyor, okullar kapanacak mı?

Son dönemde binlerce öğrencinin gündeminde okulların uzaktan yani diğer tabirleriyle online ve çevrimiçi eğitime dönüp dönmeyeceği konusu yer alıyor. Ülkemizdeki vaka artışıyle beraber hızla yayılan varyantlar bazı üniversitelerde teorik derslerin online eğitime dönmesine neden oldu. Bu açıklamaların ardından ise "Okullar kapanacak mı, üniversiteler online (çevrimiçi) eğitim mi olacak?" soruları yanıt arıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de pozitif vaka sayısı 30 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Peki, Okullar kapanacak mı, üniversiteler online eğitime mi dönecek, hangi okullar online eğitime geçti? İşte detaylar...

Üniversiteler online çevrimiçi eğitime mi dönüyor, okullar kapanacak mı? Yeni yılda okullar ve üniversiteler uzaktan online eğitim mi olacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılında bazı üniversitelerin online eğitime geçmesinin ardından binlerce kişi "Okullar kapanacak mı, üniversiteler online (çevrimiçi) eğitim mi olacak?" sorularını gündeme taşıdı. Koronavirüs salgınında çeşitli varyantlarla birlikte vaka sayılarının artması okulların yeniden uzaktan eğitime döneceği iddialarını da beraberinde getirdi. Bilindiği gibi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde bu eğitim yılında yüz yüze eğitim kararı verilmişti. Peki, Okullar kapanacak mı, üniversiteler online (çevrimiçi) eğitim mi olacak, hangi okullar uzaktan eğitime geçti? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar...

Üniversiteler online çevrimiçi eğitime mi dönüyor, okullar kapanacak mı? Yeni yılda okullar ve üniversiteler uzaktan online eğitim mi olacak?

ÜNİVERSİTELER ONLİNE EĞİTİME Mİ GEÇECEK?

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararı aldığını duyurdu.

Öte yandan iki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da online düzenleneceğini bildirdi.

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Üniversiteler online çevrimiçi eğitime mi dönüyor, okullar kapanacak mı? Yeni yılda okullar ve üniversiteler uzaktan online eğitim mi olacak?

Boğaziçi Üniversitesi ise 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.

Koç ve Boğaziçi üniversitelerinin online eğitim kararının ardından, finallerin yaklaşmasıyla kalabalık sınıf ortamında yüz yüze sınav olmaktan ve salgına yakalanmaktan endişe duyan birçok öğrenci, sosyal medya üzerinden üniversitelerine daha fazla önlem almaları konusunda taleplerini iletti.

Henüz diğer üniversitelerden bir karar duyurulmadı. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

Üniversiteler online çevrimiçi eğitime mi dönüyor, okullar kapanacak mı? Yeni yılda okullar ve üniversiteler uzaktan online eğitim mi olacak?

Bakan Özer yüz yüze eğitim ile ilgili son açıklamasında şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağı biliyoruz. En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. En az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da yüzde 36'ya yükseldi.

Üniversiteler online çevrimiçi eğitime mi dönüyor, okullar kapanacak mı? Yeni yılda okullar ve üniversiteler uzaktan online eğitim mi olacak?

Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız.

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