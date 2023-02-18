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Giriş Tarihi: 18.02.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 07:29

Üniversiteler online mı, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK açıklama ile üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu, yüz yüze eğitim ne zaman?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek sorusuna ilk başta Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verirken, son durum YKÖ Başkanı Özvar'dan geldi. Bu noktada öğrenciler "üniversiteler ne zaman açılacak, üniversite ne zaman yüz yüze eğitime geçeek?" sorularına yanıt arıyor. Yaşanan iki büyük deprem sonrası depremzedeler KYK yurtlarına tahsis edilirken, birçok soru da öğrencilerin aklında oluştu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek? İşte konu hakkında detaylar

Üniversiteler online mı, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK açıklama ile üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu, yüz yüze eğitim ne zaman?

YÖK Başkanı Özvar açıklamaları ile "üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime geçilecek mi?" sorularına yanıt verdi. Özvar, uygulamalı ve teorik programlarda öğrencilerin alacağı eğitim hakkında açıklamalarda bulunurken, yaşanan deprem sonrası KYK yurtlarının depremzedelere ayrıldığını hatırlatalım. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? işte detaylar

Üniversiteler online mı, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK açıklama ile üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu, yüz yüze eğitim ne zaman?

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

YÖK Başkanı Özvar, Nisan ayında hibrit öğrenim seçeneği ele alınacak açıklamasında bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.

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Üniversiteler online mı, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK açıklama ile üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu, yüz yüze eğitim ne zaman?

YÖK Başkanı Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.

Üniversiteler online mı, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK açıklama ile üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu, yüz yüze eğitim ne zaman?

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖK son dakika açıklaması ile üniversiteler 20 Şubat tarihi itibarıyla uzaktan eğitimle dönemlerine başlayabilecek. Alınan uzaktan eğitim kararı Nisan ayı itibarıyla yeniden değerlendirilecek hibrit veya harmanlanmış eğitim seçenekleri görüşülecek.

Üniversiteler online mı, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK açıklama ile üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu, yüz yüze eğitim ne zaman?

ÜNİVERSİTE VİZE FİNAL SINAVLARI NASIL OLACAK, ONLİNE MI?

En son pandemi döneminde uygulamaya geçen uzaktan eğitimde olduğu gibi bu dönem de sınavların online gerçekleşmesi bekleniyor.

Nisan ayına kadar yapılacak sınavlarda okulların kendi online sistemlerini kullanacağı öngörülüyor. Nisan ayıyla birlikte YÖK yeniden açıklama yapacak.

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