Haberler Yaşam Üniversiteler online mı, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK açıklama ile üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu, yüz yüze eğitim ne zaman?

Giriş Tarihi: 18.02.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 07:29

Üniversiteler online mı, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK açıklama ile üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu, yüz yüze eğitim ne zaman?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek sorusuna ilk başta Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verirken, son durum YKÖ Başkanı Özvar'dan geldi. Bu noktada öğrenciler "üniversiteler ne zaman açılacak, üniversite ne zaman yüz yüze eğitime geçeek?" sorularına yanıt arıyor. Yaşanan iki büyük deprem sonrası depremzedeler KYK yurtlarına tahsis edilirken, birçok soru da öğrencilerin aklında oluştu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek? İşte konu hakkında detaylar