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Giriş Tarihi: 06.02.2023 19:19 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 19:19

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ, KAÇ GÜN TATİL OLDU? Üniversiteler hangi illerde, kaç gün tatil edildi? YÖK açıkladı

Yoğun kar yağışı eğitim ve öğretimde aksamalara neden olurken, Kahramanmaraş'ta dün gece yaşanan 7.7 büyüklüğünde deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Depremin ardından peş peşe gelen artçı sarsıntılar, 'Üniversiteler tatil mi oldu, kaç gün tatil oldu' sorularını beraberinde getirdi. Milyonlarca öğrenci gözünü gelecek açıklamaya çevirdi. YÖK'ten ise üniversitelerin durumuna ilişkin açıklama geldi. Peki, Üniversiteler tatil mi oldu? Üniversiteler hangi illerde tatil ve kaç gün tatil? İşte detaylar;

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ, KAÇ GÜN TATİL OLDU? Üniversiteler hangi illerde, kaç gün tatil edildi? YÖK açıkladı

Üniversiteler tatil mi oldu, hangi illerde, kaç gün tatil soruları hem yoğun kar yağışı hem de yaşanan şiddetli depremlerin ardından öğrencilerin gündemine oturdu. Kahramanmaraş'ta dün yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 10 ilde eğitime ara verildiği duyuruldu. Bu gelişmenin üzerine milyonlarca öğrenci, üniversiteler tatil mi oldu, kaç gün ve hangi illerde sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan YÖK bugün yaptığı son dakika açıklamasıyla depremden etkilenen 10 ilde eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ, KAÇ GÜN TATİL OLDU? Üniversiteler hangi illerde, kaç gün tatil edildi? YÖK açıkladı

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BİLANÇOSU AÇIKLANDI!

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

10 ilde hissedilen deprem sonrası son durumu açıklayan Oktay, 284 kişinin vefat ettiğini, 2 bin 323 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Oktay, Kahramanmaraş-Gaziantep doğalgaz hattında sorun olduğunu, birkaç gün doğalgaz verilemeyeceğini ifade etti. Oktay, vatandaşların yardımlarını sadece AFAD üzerinden yapması gerektiğini söyledi.

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ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ, KAÇ GÜN TATİL OLDU? Üniversiteler hangi illerde, kaç gün tatil edildi? YÖK açıkladı

KAHRAMANMARAŞ'TA 70 KİŞİ VEFAT ETTİ

Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Depremin ardından bakanlarımız bölgeye gitti. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Maraş'ta 200 kişi yaralandı. 300 bina yıkıldı.Hatay'da 4 kişi vefat etti.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ, KAÇ GÜN TATİL OLDU? Üniversiteler hangi illerde, kaç gün tatil edildi? YÖK açıkladı

284 KİŞİ VEFAT ETTİ 2 BİN 323 KİŞİ YARALI

Burada kesinleşmedikçe bu sayıları doğrudan sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Her biri bir can. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var. Gaziantep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 yaralımız, Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var.

Malatya'da da yine 47 kaybımız 550 yaralımız, 300 yıkılan binamız var. Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var. Toplam 2786 arama kurtarma ekibimiz sahada, her an bu sayı artıyor.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ, KAÇ GÜN TATİL OLDU? Üniversiteler hangi illerde, kaç gün tatil edildi? YÖK açıkladı

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

''Üniversiteler tatil mi?'' sorusu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu.

YÖK, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir.

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