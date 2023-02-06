Yoğun kar yağışı eğitim ve öğretimde aksamalara neden olurken, Kahramanmaraş'ta dün gece yaşanan 7.7 büyüklüğünde deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Depremin ardından peş peşe gelen artçı sarsıntılar, 'Üniversiteler tatil mi oldu, kaç gün tatil oldu' sorularını beraberinde getirdi. Milyonlarca öğrenci gözünü gelecek açıklamaya çevirdi. YÖK'ten ise üniversitelerin durumuna ilişkin açıklama geldi. Peki, Üniversiteler tatil mi oldu? Üniversiteler hangi illerde tatil ve kaç gün tatil? İşte detaylar;