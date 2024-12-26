Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Üniversite öğretim üyesi ve öğretim elemanı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 105 akademik personel alınacak!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:46

Üniversite öğretim üyesi ve öğretim elemanı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 105 akademik personel alınacak!

Resmi Gazete'de yayaımlanan karara göre 6 farklı üniversiteye farklı birimlerde görev yapmak üzere toplamda 105 akademik personel alımı yapılacak. Personel istihdamı yapacağını duyuran üniversiteler arasında Amasya Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Yozgat Bozok Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi isimler yer aldı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, ünivesite personel alımı ne zaman, şartları neler?

Üniversite öğretim üyesi ve öğretim elemanı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 105 akademik personel alınacak!

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı kamu ilan sayfasında pek çok üniversitede öğretim üyesi ve elemanıyapıalcağı duyuruldu. Yayımlanan ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar baaşvuru tarihlerini ve şartlarını sorguluyor. İşte, personel alımı yapacak üniversiteler kadro ve branş dağılımları haberin devamında...

Üniversite öğretim üyesi ve öğretim elemanı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 105 akademik personel alınacak!

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Bursa Teknik Üniversitesi belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi, 2547 ve 2914 sayılı Kanun ve bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ile "Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle başlar 15 inci günün mesai saati bitiminde sona erer.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Üniversite öğretim üyesi ve öğretim elemanı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 105 akademik personel alınacak!

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Yozgat Bozok üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Tüm başvurular https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda e-devlet şifresi ile alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Üniversite öğretim üyesi ve öğretim elemanı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 105 akademik personel alınacak!

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmî Gazete'de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerine Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak başvurularını e-devlet platformu üzerinde belirtilen takvime uygun olarak Kariyer Kapısı kamu işe alım https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr bağlantısı üzerinden gerçekleştirecektir.

Üniversite öğretim üyesi ve öğretim elemanı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 105 akademik personel alınacak!

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda ünvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi"nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

SON DAKİKA