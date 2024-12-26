Üniversite öğretim üyesi ve öğretim elemanı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 105 akademik personel alınacak!

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Bursa Teknik Üniversitesi belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi, 2547 ve 2914 sayılı Kanun ve bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ile "Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle başlar 15 inci günün mesai saati bitiminde sona erer.