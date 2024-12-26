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Üniversite öğretim üyesi ve öğretim elemanı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 105 akademik personel alınacak!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
11:46
Üniversite öğretim üyesi ve öğretim elemanı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 105 akademik personel alınacak!
Resmi Gazete'de yayaımlanan karara göre 6 farklı üniversiteye farklı birimlerde görev yapmak üzere toplamda 105 akademik personel alımı yapılacak. Personel istihdamı yapacağını duyuran üniversiteler arasında Amasya Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Yozgat Bozok Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi isimler yer aldı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, ünivesite personel alımı ne zaman, şartları neler?