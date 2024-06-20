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Haberler Yaşam Üniversiteli Aslıhan Zengin olayında şoke eden gelişme: Dikkat çeken platonik aşık detayı!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 10:41

Üniversiteli Aslıhan Zengin olayında şoke eden gelişme: Dikkat çeken platonik aşık detayı!

İstanbul'da üniversiteli Aslıhan Zengin, evine gideceği sırada kasklı şahıs tarafından bıçaklandı. 5 ay boyunca yapılan teknik takip sonucu saldırgan Murat H. yakalanarak tutuklandı. Türkiye'nin konuştuğu olayda, şoke eden bir gelişme yaşandı. Emniyet'e giden 23 yaşındaki bir şahıs Zengin'i kendisinin bıçakladığını söyleyerek her şeyi anlattı!

İHA
Üniversiteli Aslıhan Zengin olayında şoke eden gelişme: Dikkat çeken platonik aşık detayı!

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.'nin evine gitmişti.

Üniversiteli Aslıhan Zengin olayında şoke eden gelişme: Dikkat çeken platonik aşık detayı!

Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine dönmüştü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.'nin evine gitmek için gece yarısı yola çıkmıştı.

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Üniversiteli Aslıhan Zengin olayında şoke eden gelişme: Dikkat çeken platonik aşık detayı!

YANINA YAKLAŞIP BELİNDEN BIÇAKLADI!

Yaya olarak yürüyen genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.'nin bulunduğu binanın önüne gelmişti. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaşmıştı. Genç kızın "Abi korkuttun beni" diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçaklamıştı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düşmüştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına gelmişti. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunulmuştu.

Üniversiteli Aslıhan Zengin olayında şoke eden gelişme: Dikkat çeken platonik aşık detayı!

3 ORGANI ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak hemen ameliyat alınmıştı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alınmış, günler sonrada taburcu edilmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak genç kızın ifadesine başvurmuştu.

Üniversiteli Aslıhan Zengin olayında şoke eden gelişme: Dikkat çeken platonik aşık detayı!

YÜZÜNÜN NET GÖRÜNTÜSÜ BULUNAMAMIŞTI

Genç kız ifadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söylemişti. Saldırganın Zengin'i olayı gerçekleştirdikten sonra peçeteye sarıp attığı bıçağın kriminal incelemesinde herhangi bir parmak izine rastlanılamadığı öğrenilmişti.

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