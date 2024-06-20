Üniversiteli Aslıhan Zengin olayında şoke eden gelişme: Dikkat çeken platonik aşık detayı!

Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine dönmüştü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.'nin evine gitmek için gece yarısı yola çıkmıştı.