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Üniversiteli Aslıhan Zengin olayında şoke eden gelişme: Dikkat çeken platonik aşık detayı!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
10:41
Üniversiteli Aslıhan Zengin olayında şoke eden gelişme: Dikkat çeken platonik aşık detayı!
İstanbul'da üniversiteli Aslıhan Zengin, evine gideceği sırada kasklı şahıs tarafından bıçaklandı. 5 ay boyunca yapılan teknik takip sonucu saldırgan Murat H. yakalanarak tutuklandı. Türkiye'nin konuştuğu olayda, şoke eden bir gelişme yaşandı. Emniyet'e giden 23 yaşındaki bir şahıs Zengin'i kendisinin bıçakladığını söyleyerek her şeyi anlattı!