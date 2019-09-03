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  • Üniversiteli Dilara Özkan hayran bıraktı! Türkiye'nin her yerini otostopla gezdi... İşte o kareler

Üniversiteli hayran bıraktı! 'nin her yerini otostopla gezdi... İşte o kareler

Sosyal medyanın da popüler olmasıyla dünyanın farklı yerlerinden keşif tutkusuyla yaşayan ve gezmeyi seven insanların yaptıklarına biz de şahit oluyoruz. Bu seferki gezgin ise 'den. Üniversiteli Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmek için çıktığı yolda şu ana kadar neredeyse Türkiye'nin her köşesini gördü. Bu gezileri otostopla gerçekleştiren Dilara gittiği yerlerden hayran bırakan fotoğraflar çekiyor. Dilara bu fotoğrafları hesabından paylaşarak takipçilerinin de görmesini sağlıyor.

Giriş Tarihi: 03.09.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 10:38
Üniversiteli Dilara Özkan hayran bıraktı! Türkiye'nin her yerini otostopla gezdi... İşte o kareler

Birçoğumuzun hayalini o tek başına yaptı! , hayran bırakan turundan öyle fotoğraflar çekti ki! Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmeye çalışan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Dilara Özkan, otostopla 80 ili gezdi. Ankara'da Başkent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde okuduğu sırada, "Hayallerime değil okuluma ara verdim" diyerek geçen yıl mayıs ayında Ankara'dan yola çıkan Özkan, sondan bir önceki durak olan Siirt'e ulaştı.

Üniversiteli Dilara Özkan hayran bıraktı! Türkiye'nin her yerini otostopla gezdi... İşte o kareler

Gittiği yerlerin doğal ve kültürel zenginliklerini 33 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaşan Özkan, yüzlerce araçla sürdürdüğü yolculukta 40 bin kilometre yol yaptı.

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Üniversiteli Dilara Özkan hayran bıraktı! Türkiye'nin her yerini otostopla gezdi... İşte o kareler

, babasının "Kendi ayakların üzerinde dur, dünyayı gez" tavsiyesi üzerine önce 'yi ardından da dünyayı gezmeyi hedeflediğini söyledi.

Üniversiteli Dilara Özkan hayran bıraktı! Türkiye'nin her yerini otostopla gezdi... İşte o kareler

Otostopla 600 araç ile 79 ili gezdikten sonra Siirt'e ulaştığını anlatan Özkan, "Ankara'da evimden çıktım, 14 aydır otostopla 'yi geziyorum. Gidilmemiş yerleri, köyleri gezip insanları tanıtıyorum. 80 ili gezdim, 81 ile de gittikten sonra yurt içi gezimi tamamlayacağım" dedi.

Üniversiteli Dilara Özkan hayran bıraktı! Türkiye'nin her yerini otostopla gezdi... İşte o kareler

Ulaşımın tümünü otostopla sağladığını dile getiren Özkan, gittiği yerlerde kamp yapıp fotoğraf çektiğini ve özellikle oralardaki yaşlı ve çocuklarla vakit geçirdiğini aktardı.

Üniversiteli Dilara Özkan hayran bıraktı! Türkiye'nin her yerini otostopla gezdi... İşte o kareler

Babasının kendisine destek verdiğini işaret eden Özkan, şunları söyledi:

"Ailem ilk gezmeye çıktığımdan beri beni destekliyor. Onlar da sürekli seyahat ediyor. Eylül ayında Gürcistan'la başlayıp dünya turuna çıkmayı hedefliyorum. Artık ne zaman doyum noktasına ulaşırsam o zaman hayatımın geri kalanında fotoğrafçılık yapacağım. Hedefim bilinmeyen yerleri gezip bu güzellikleri insanlara tanıtmaktır. Gittiğim her yerde farklı tepkiler alıyorum. İnsanlar bana neden böyle bir şey yaptığımı soruyorlar. Aslında ben riskli görmüyorum, aksine insanlar misafirperver davranıyorlar. Gittiğim yerlerde güzel iletişim sağlıyorum."

Üniversiteli Dilara Özkan hayran bıraktı! Türkiye'nin her yerini otostopla gezdi... İşte o kareler

Siirtli Zeki Eren de Özkan'ı sosyal medyadan takip ettiklerini ifade ederek, "Burada da tesadüfen yolda karşılaştık, aracımızı durdurup Eruh'a gitmek istediğini söyledi. Ben de Eruh'a gidiyordum, onu da bırakacağım" dedi.

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