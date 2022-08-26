Ünlü borsacıya tecavüz suçlaması: 21 yaşındayken beni ikna edip otele götürdü! Şantajdan hapse girmiş

İstanbul'da ünlü borsacı Nihat Ö. (51) hakkında eski çalışanı Sibel İ. (32) adlı kadının şikayeti üzerine savcılık, 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Cinsel Amaçlı Alıkoyma', 'Yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 14 yıl 10 aydan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenleyerek, ağır ceza mahkemesine gönderdi. Sibel İ.'nin ise geçtiğimiz aylarda iş adamlarının uygunsuz fotoğraflarını birlikte olduğu ortamlarda gizli düzenek kurarak şantaj amaçlı kullanmaktan tutuklanıp serbest kaldığı öğrenildi.