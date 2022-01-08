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Haberler Yaşam Ünlü fizikçi Stephen Hawking Google Doodle oldu! Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü? İşte hayatı ve eserleri
Giriş Tarihi: 08.01.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 07:36

Ünlü fizikçi Stephen Hawking Google Doodle oldu! Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü? İşte hayatı ve eserleri

Stephen Hawking Google Doodle oldu! Ünlü fizikçinin doğum günü dolayısıyla Google Hawking'e özel Doodle hazırladı. Google'ın Doodle sürprizi üzerine pek çok kişi Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne sorularının yanıtını araştırıyor. Ünlü fizikçi, astronom, kozmolog, teorisyen ve yazar Stephen Hawking kaç yaşında ve ne zaman öldü, teorileri neler? İşte merak edilenlerin yanıtı ve Hawking'in hayatı…

Google’dan ünlü fizikçi Stephen Hawking için Doodle sürprizi! Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü?

Stephen Hawking, Einstein'dan sonra yaşamış en iyi teorik fizikçi olarak bilinmekte, pek çok madalyası ve ödülü bulunmaktadır. Matematik, fizik ve kozmoloji üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü fizikçiye, doğum günü dolayısıyla Google bir Doodle hazırladı. Bunun üzerine Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü soruları ile ünlü isim hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Stephen Hawking'in hayatı, çalışmaları ve merak edilenlerin yanıtı.

Stephen Hawking Doodle oldu! Ünlü fizikçi Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü?

STEPHEN HAWKİNG GOOGLE DOODLE OLDU!

Efsanevi bilim insanının doğumunu, yaşamını ve vefatını gösteren bir animasyon hazırlayan Google, bu Doodle için Stephen Hawking'in kendi sesini kullandı. Yaklaşık 2.5 dakika süren videoda Hawking'in çalışmalarına yer verildi.

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Google’dan ünlü fizikçi Stephen Hawking için Doodle sürprizi! Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü?

STEPHEN HAWKİNG KİMDİR?

Stephen William Hawking CH CBE FRS (d. 8 Ocak 1942, Oxford - ö. 14 Mart 2018, Cambridge), İngiliz fizikçi, kozmolog, astronom, teorisyen ve yazar.

Stephen Hawking, Einstein'dan bu yana dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olarak kabul edilmektedir. 12 onur derecesi almıştır. 1982'de CBE ile ödüllendirilmiş, bundan başka birçok madalya ve ödül almıştır. Royal Society'nin ve National Academy of Sciences (Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi) üyesidir.

Google’dan ünlü fizikçi Stephen Hawking için Doodle sürprizi! Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü?

Hawking St Albans Okulu'ndan mezun olduktan sonra babasının eski okulu Oxford Üniversitesi kolejine devam etti. Babası onun tıp okumasını istiyordu, ancak o matematiği seviyordu. Fakat okulun matematik bölümü mevcut değildi. Bu yüzden onun yerine fizik öğrenimi görmeye başladı. Üç yıl sonra doğa bilimlerinde birinci sınıf onur madalyasıyla ödüllendirildi.

Hawking daha sonra kozmoloji (evrenbilim) üzerine çalışmak üzere Cambridge'e gitti. O zamanlar Oxford'da evren bilimi üzerine çalışma yoktu. Cambridge'de danışman olarak Fred Hoyle'u istemesine karşın Dennis Sciama atanmıştı. Doktorasını aldıktan sonra ilk önce araştırma asistanı, daha sonra Gonville and Caius College'da doçent oldu. 1973'te Gökbilim Enstitüsünden ayrılarak Uygulamalı Matematik ve Kuramsal Fizik bölümüne geçti. 1979'dan sonra matematik bölümünde Lucasian matematik profesörü oldu. Bu profesörlük 1663 yılında üniversite parlamento üyesi olan Henry Lucas tarafından kurulmuştu. İlk olarak Isaac Barrow sonra 1669'da Isaac Newton'a verilmişti.

Google’dan ünlü fizikçi Stephen Hawking için Doodle sürprizi! Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü?

STEPHEN HAWKİNG TEORİLERİ

Hawking evrenin temel ilkeleri üzerine çalıştı. Roger Penrose ile birlikte Einstein'ın Uzay ve Zamanı kapsayan Genel Görelilik Kuramının, Big Bang'le başlayıp karadeliklerle sonlandığını gösterdi. Bu sonuç Kuantum mekaniği ile Genel Görelilik Kuramı'nın birleştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyordu. Bu yirminci yüzyılın ikinci yarısının en büyük buluşlarından biriydi. Bu birleşmenin bir sonucu da karadeliklerin aslında tamamen kara olmadığını, fakat radyasyon yayıp buharlaştıklarını ve görünmez olduklarını ortaya koyuyordu. Diğer bir sonuç da evrenin bir sonu ve sınırı olduğuydu. Bu da evrenin başlangıcının tamamen bilimsel kurallar çerçevesinde meydana geldiği anlamına geliyordu.

Stephen Hawking kuantum fiziği ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla, bugün yaşayan bilim insanları arasında dünyada en çok tanınan isimdir. Kitapları, 40 dile çevrildi; evrenle ilgili çılgın teorik bilgilerini popüler hale getirmek için gereken maddi bağımsızlığı sağlayacak ve Cambridge Üniversitesi'ndeki uygulamalı matematik ve teorik fizik laboratuvarını geliştirecek kadar da sattı.

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